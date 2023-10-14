«Татнефть» вложит более 90 миллиардов рублей в строительство завода терефталевой кислоты
Российская нефтяная компания «Татнефть» планирует направить 91,2 миллиарда рублей на строительство завода терефталевой кислоты (ТФК) на своем нефтеперерабатывающем заводе «ТАНЕКО». Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Агентство инвестиционного развития Татарстана.
Проект «Татнефти» одобрил инвестиционный совет Татарстана на заседании, которое прошло 13 октября.
ТФК планируют поставлять для нужд АО «Экопэт», на внутренний рынок, а также за рубеж. Также завод намерен выпускать биоэтанол и эфирно-альдегидную фракцию.
Реализация проекта рассчитана на 10 лет. Сейчас уже разработан бизнес-план и финансовая модель проекта. Кроме того, уже определили земельные участки под строительство. Проводится оформление документации, а также согласование основных параметров проекта.
Глава «Татнефти» Наиль Маганов в 2021 году сообщал, что запуск производства ТФК на «ТАНЕКО» предварительно запланирован на 2024–2025 годы.