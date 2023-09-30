Севший под Новосибирском самолет решили поднять в воздух с наступлением холодов
Одним из вариантов эвакуации самолета, аварийно совершившего посадку в поле Новосибирской области, может стать поднятие судна в воздух по подмерзшему грунту. Однако сначала необходимо выровнять нужный участок, объяснил глава Убинского района Олег Конюк.
Он добавил, что эту идею можно осуществить только с наступлением холодов. По его словам, длина поля составляет 4,5 километра. Этого достаточно, чтобы взлететь. Еще одним вариантом эвакуации самолета может стать перевозка лайнера на тралах.
Конюк указал, что к месту нахождения воздушного судна уже привезли детали для установки ограждения.
«Они его подняли, сейчас он стоит на шпалах. Его планируют вывесить и посмотреть, складываются ли шасси», - уточнил глава района.
Однако самолет пробудет в поле еще два месяца.
Ранее в пресс-службе «Уральских авиалиний» сообщали, что аварийно севший лайнер может находится в Новосибирской области несколько месяцев до момента транспортировки. По предварительной оценке, у судна нет серьезных повреждений, поэтому в будущем оно сможет выполнять полеты.