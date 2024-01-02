Тарифы ЖКХ вырастут в среднем на 10% в 2024 году

При этом повышение тарифов по регионам будет неправомерным.

«Согласно решению правительства, средний рост платежей по регионам варьируется от 4% (Хакасия) до 15% (Забайкальский край). В Москве тарифы вырастут на 11%, Санкт-Петербурге - на 9,8%, Подмосковье - на 10,7%», - уточнило издание.

Склянчук обратил внимание на тот факт, что прошлой осенью российское правительство распорядилось индексировать плату за коммунальные услуги по регионам. Рост тарифов почти на 10% ожидается, начиная с июля. По его словам, таких двухзначных темпов роста не было последние 10 лет.

Что касается величины тарифов на жилищные услуги, включающие в себя расходы на содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирных домах, то они утверждаются на год собранием собственников жилья. При этом учитываются предложения управляющей организации. Если этого не будет сделано, то тарифы установят местные органы власти, добавил Склянчук.

Ранее россиян предупредили о новых штрафах в сфере ЖКХ.