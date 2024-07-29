29 июля 2024, 12:48

Тарифы на обслуживание вырастут в двух российских аэропортах

РИА «Новости»
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В аэропортах Томска и Южно-Сахалинска в 2024 году из-за запуска новых терминалов вырастут тарифы на обслуживание пассажиров и авиакомпаний. Соответствующие инвестиционные проекты уже одобрила комиссия по транспорту, сообщил РБК.

Новый терминал заработал в аэропорту Южно-Сахалинска в августе 2023 года. В настоящее время в расчете на одного пассажира внутренних линий тарифная нагрузка на авиакомпании в Южно-Сахалинске составляет 1874 рублей. При этом уже в 2024 году тарифы могут вырасти на 144%.

Согласно оценке инвестора, при нынешних тарифах «Аэрофлота» авиабилет по маршруту Москва-Южно-Сахалинск подорожает на 3202 рубля или 11,3%.

Новый аэровокзал в Томске начнет работу в третьем квартале 2024 года. Текущая тарифная нагрузка на одного пассажира внутренних линий в Томске на авиакомпании составляет 961 рубль. До конца года тарифы увеличатся на 130%.

Ранее стали известны причины роста цен на авиабилеты в России.

Самолеты Россия
29 июля 2024, 09:59
Дачников предупредили о штрафах за шалфей предсказателей
РИА «Новости»
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Российские дачники могут получить штраф в 300–500 рублей, если их участки зарастут мятой полевой или другими распространенными сорняками. Об этом РБК сообщил юрист Артем Грицюк.

Российские дачники могут получить штраф в 300–500 рублей, если их участки зарастут мятой полевой или другими распространенными сорняками. Об этом РБК сообщил юрист Артем Грицюк.

По его словам, также не исключена уголовная ответственность за растения, которые содержат наркотические вещества.

Грицюк уточнил, что уголовное преследование грозит из-за кактусов, ипомеи трехцветной и голубого лотоса, в составе которых есть мескалин. Также в эту категорию относятся роза гавайская и грибы с содержанием псилоцина или псилоцибина.

«Привлечение к уголовной или административной ответственности возможно в том случае, если будет доказан прямой умысел. Если же растение выросло естественным образом, то наказание не грозит», - сказал юрист.

Отдельно он обратил внимание, что при культивации шалфея предсказателей крупным размером будет считаться 10 растений, а особо крупным - 100.

«Конопли крупным - 20 растений, а особо крупным - 330», - уточнил эксперт.

Ранее юрист Сивакова напомнила, что за растущие на участке паслен и амброзию дачникам грозит до 500 рублей штрафа.

Штрафы Россия
29 июля 2024, 08:28
Река Урал у Орска поднялась выше неблагоприятного уровня
РИА «Новости»
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Уровень реки Урал рядом с Орском в Оренбургской области поднялся выше неблагоприятной отметки. Об этом в Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности мэра города Артем Воробьев.

«На шесть утра в понедельник уровень Урала составляет 363 сантиметра, что выше неблагоприятного уровня на 3 сантиметра. Нахожусь в поселке Лесоторговый, рядом с траншеей. Вчера тут провели подготовительную работу, сегодня стартует основная. Проран (траншея) на дамбе необходимо заделать», - написал он.

Вечером в воскресенье Воробьев отмечал, что профильные специалисты уже укрепили дамбу, чтобы не допустить повторного затопления Орска в случае обильных осадков.

Областные власти ранее сообщали, что обильные осадки в регионе, Челябинской области и Башкирии увеличили приток в Ириклинское водохранилище. Теперь приток воды находятся на отметке 250 кубометров в секунду, а сброс - 192 кубических метра. Уровни рек при этом находились ниже отметки неблагоприятных явлений.

Урал Наводнения Реки
29 июля 2024, 04:59
Россиянам назвали самые выгодные месяцы для отпуска в 2024 году
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Наиболее выгодными для отпуска месяцами в 2024 году будут август и октябрь. Об этом РИА «Новости» рассказала эксперт Headhunter по трудовому праву Татьяна Нечаева.

«Размер отпускных зависит количества рабочих дней в месяце, чем их больше - тем выше сумма отпускных. <…>Самые выгодные месяцы для отпуска в оставшийся период 2024 года - октябрь и август», - подсчитала Нечаева.

Также выгоднее всего планировать отпуск после получения премии или повышения зарплаты. Выходные тоже стоит включить в отпуск, это может увеличить общую сумму выплат.

Психолог Павел Озеров посоветовал выходить из отпуска в четверг или пятницу. Составление плана для возвращения в трудовой ритм также окажет помощь в адаптации к рабочим будням.

Отпуск Зарплаты
29 июля 2024, 04:57
Россиянам назвали топ фраз, по которым можно вычислить телефонных мошенников
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Вычислить телефонного мошенника можно по определенным фразам, считает член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин. В беседе с РИА «Новости» эксперт перечислил самые распространенные «фишки» злоумышленников.

«Одним из явных признаков мошенничества являются фразы, которые создают чувство срочности или паники. <…> Такие заявления рассчитаны на то, чтобы спровоцировать вас на поспешные действия без должного обдумывания», - пояснил Немкин.

Еще один признак мошенничества - просьбы предоставить конфиденциальную информацию, предложение «выгодной» сделки или заверения о выигрыше приза.

«Четвертый признак - необычные способы оплаты или перевода денег. <…> Эти способы популярны у мошенников, потому что позволяют скрыть следы и усложняют возврат денег», - отметил собеседник агентства.

Аферисты придумали новую схему обмана россиян с письмом с иностранного номера. Переходя по ссылке, жертва передает злоумышленникам доступ к личным данным.

Госдума РФ Мошенничество Деньги

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