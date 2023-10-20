Тарифы на грузовые ж/д перевозки повысят в России на 7,6% с 1 декабря

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Правительство также установило целевую надбавку к базовым тарифами на грузовые перевозки. Ее будут использовать для финансирования мероприятий, которые обеспечивают транспортную безопасность.

С 1 по 31 декабря 2024 года размер надбавки к действующему тарифу составит 1%, с января по декабрь 2025 - 2%, говорится в документе.

Ранее сообщалось, что правительство РФ подготовит предложения по организации пассажирских рейсов с аэродрома Сарова. Соответствующее поручение сделал российский лидер Владимир Путин.