Тарифы на грузовые ж/д перевозки повысят в России на 7,6% с 1 декабря
Базовые тарифы на грузовые железнодорожные перевозки проиндексируют с 1 декабря на 7,6%. Дополнительного повышения в 2024 году не будет, согласно распоряжению премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Копия документа оказалась в распоряжении ТАСС.
Правительство также установило целевую надбавку к базовым тарифами на грузовые перевозки. Ее будут использовать для финансирования мероприятий, которые обеспечивают транспортную безопасность.
С 1 по 31 декабря 2024 года размер надбавки к действующему тарифу составит 1%, с января по декабрь 2025 - 2%, говорится в документе.
Ранее сообщалось, что правительство РФ подготовит предложения по организации пассажирских рейсов с аэродрома Сарова. Соответствующее поручение сделал российский лидер Владимир Путин.