12 апреля 2024, 08:38

Тарифами на обслуживание газового оборудования заинтересовались в Госдуме

РИА «Новости»
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Стоимость обслуживания газового оборудования в жилых домах в России является завышенной из-за «резиновой» формулы расчета оплаты услуг со стороны обслуживающих организаций. Об этом в Telegram-канале написал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«На заседании рассматривали вопрос необоснованного роста цен на обслуживание газового оборудования. Формула расчета платы за услуги оказалась „резиновой“, она включала в себя амортизацию, налоги, зарплату персонала, траты на канцелярские принадлежности, аренду помещений, служебные и командировочные расходы», - сообщил он.

Володин отметил, что эта методика позволяла завышать стоимость услуг, что привело к злоупотреблениям отдельных компаний в целом ряде регионов «Ежемесячная стоимость обслуживания внутриквартирного газового оборудования выросла в 1,5–3,3 раза, а стоимость обслуживания внутридомового - до 2,3 раза. Есть случаи, когда в рамках одного региона в России цены на услуги у одной компании в два раза выше, чем у другой. В итоге страдают люди», - отметил парламентарий.

Председатель Госдумы добавил, что депутаты обратились к министру строительства и ЖКХ с просьбой разобраться, почему методические рекомендации привели к росту цен на обслуживание газового оборудования.

Ранее жителям Подмосковья напомнили о мерах за нарушения содержания газового оборудования.

Газ Депутаты Россия
12 апреля 2024, 03:10
Над Екатеринбургом пролетел зеленый НЛО
Unsplash
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Жители Екатеринбурга заметили неопознанный летающий объект в небе над городом. Об этом сообщило Ura.ru.

Один из очевидцев заснял на видео полет НЛО, отметив, что «самолеты так вроде не летают».

На видео запечатлено, как что-то зеленого цвета бесшумно летело над ЖК «Клевер Парк». Спустя время этот неопознанный летающий объект «растворился» в ночном небе.

Экипаж самолета, вылетевшего из Москвы в Волгоград, увидел неопознанный объект при наборе высоты в аэропорту Шереметьево. Пилоты сообщили о шаре с серебристым оттенком без подвеса. Воздушно судно при этом находилось на высоте 7300 метров.

Неопознанный летательный объект также заметили над Сосновым бором в Ленинградской области. Он находился на высоте около 10 тысяч метров и двигался со скоростью 200 километров в час.

Видео Екатеринбург
12 апреля 2024, 02:11
Космонавты с орбиты поздравили россиян с Днем космонавтики
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Российский экипаж Международной космической станции, космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребенкин, поздравили россиян с Днем космонавтики. Видеооткрытка с орбиты появилась в Telegram-канале Роскосмоса.

Космонавты напомнили, что в этом году Россия отмечает не только День космонавтики, но и 90-летие Юрия Гагарина - первого человека, покорившего космос. Они вспомнили пионеров отечественной космонавтики и поздравили всех работников отрасли, которые отмечают свой профессиональный праздник.

«Мы горды, что, развивая отечественную космонавтику, продолжаем дело, начатое нашими предшественниками», - заявили космонавты.

Ранее стало известно, что в День космонавтики пассажиров московских автобусов поздравит участница отряда космонавтов Роскосмоса Анна Кикина. Ее голос будет звучать в салонах автобусов и на некоторых автовокзалах.

Праздники Космонавты Роскосмос Россия Космос Юрий Гагарин
11 апреля 2024, 22:27
Думать о качестве, а не о запретах. Чем параллельный импорт не угодил бизнесу
РИА «Новости»
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Российские производители электроники выступили против параллельного импорта. Но ограничение конкуренции редко когда положительно влияет на развитие отрасли. Об этом на стриме с ведущей «360» Екатриной Малашенко напомнил эксперт в области ретейла Александр Лебедев.

«Если подумать, экономика - это когда разные силы борются за внимание покупателя. Производители, в том числе российские, пытаются отвоевать себе рынок - в том числе и такими малорыночными способами», - сказал он.

Лебедев обратил внимание, что, по сути, за понравившуюся продукцию потребители голосуют рублем. И если на свободном рынке выбирают импортные товары, возможно, отечественным производителям нужно думать не о запретах, а об улучшении качества.

«Любые запреты так или иначе ведут к удорожанию продукции и снижению уровня конкуренции», - пояснил собеседник «360».

Он также призвал разделять поддержку производителя , в частности, стимулирование инноваций и конкуренции, и абсолютный запрет.

«Поддерживать точно нужно, и это является важной политикой государства. Однако полный запрет, ограничение конкуренции зачастую не ведет к инновациям. Найти золоту середину - в этом заключается искусство государственного управления, которым, я уверен, обладают лица, принимающие решения», - заключил Лебедев.

С инициативой о запрете параллельного импорта смартфонов и ноутбуков в Минцифры, по данным газеты «Ведомости» , обратился консорциум АНО «Вычислительная техника». Из перечня разрешенных к ввозу товаров просят убрать технику любых иностранных брендов.

Запреты Смартфоны Бизнес Ретейл Экономика
11 апреля 2024, 19:29
Один из самарских министров ушел в отставку после гей-скандала
«ВКонтакте»
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В Самарской области в отставку ушел глава министерства молодежной политики региона Сергей Бурцев. Об этом в Telegram-канале сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

«Бурцев <…> экстренно подал в отставку на фоне разгоревшегося в регионе гей-скандала», - написал он.

По словам депутата, Бурцев сообщил об отставке через несколько часов после того, как Хинштейн обнародовал подробности его личной жизни и об отпуске, проведенном в одном номере с подчиненным.

На своей странице во «ВКонтакте» экс-министр написал, что «не согласен с озвученными предположениями и опровергает их». Хинштейн предположил, что вынужденную отставку Бурцева инициировал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Ранее Хинштейн также обратился в прокуратуру с требованием защитить детей от сотрудника самарского Агентства по реализации молодежной политики Дениса Леонтовича. В Сети появились скандальные фото с гей-свадьбы чиновника.

Отставки ЛГБТ

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