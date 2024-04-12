Тарифами на обслуживание газового оборудования заинтересовались в Госдуме

«На заседании рассматривали вопрос необоснованного роста цен на обслуживание газового оборудования. Формула расчета платы за услуги оказалась „резиновой“, она включала в себя амортизацию, налоги, зарплату персонала, траты на канцелярские принадлежности, аренду помещений, служебные и командировочные расходы», - сообщил он.

Володин отметил, что эта методика позволяла завышать стоимость услуг, что привело к злоупотреблениям отдельных компаний в целом ряде регионов «Ежемесячная стоимость обслуживания внутриквартирного газового оборудования выросла в 1,5–3,3 раза, а стоимость обслуживания внутридомового - до 2,3 раза. Есть случаи, когда в рамках одного региона в России цены на услуги у одной компании в два раза выше, чем у другой. В итоге страдают люди», - отметил парламентарий.

Председатель Госдумы добавил, что депутаты обратились к министру строительства и ЖКХ с просьбой разобраться, почему методические рекомендации привели к росту цен на обслуживание газового оборудования.

Ранее жителям Подмосковья напомнили о мерах за нарушения содержания газового оборудования.