Танкеры с российской нефтью застряли на пути в Индию

По данным авторов публикации, за последние четыре недели на индийские нефтеперерабатывающие заводы должно было поступить около пяти миллионов баррелей нефти Sokol. Однако танкеры, перевозившие эту нефть, застряли по пути к пункту назначения. Агентство уточнило, что пять кораблей принадлежат «Совкомфлоту».

Один из танкеров простаивает более месяца. Речь идет о судне NS Century, которое остановилось к югу от Шри-Ланки 18 ноября. Корабль должен был доставить нефть в индийский порт Вадинар.

Bloomberg не исключило, что одной из причин задержки могли стать санкции США. Под ограничения Соединенных Штатов попали танкеры, перевозящие российскую нефть, стоимость которой выше установленного странами G7 потолка цен.

Минфин США посчитал успешным использование потолка цен на российскую нефть. По данным ведомства, российские доходы сократились при поддержании стабильности на энергетических рынках.