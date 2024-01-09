Танец старшеклассника с Кубани в костюме Снегурочки проверят на пропаганду ЛГБТ

Провокационную сценку показали во время выступления школьной команды КВН в Динском районе. Старшеклассник сбросил с себя шапку и начал расстегивать шубу, используя посох как имитацию шеста и расхаживая вокруг него.

Школьники встретили выступление овациями, однако попавшие в открытый доступ видео разгневали их родителей, которые обратились в управление образования. Ведомство пообещало провести проверку как отдельной сценки, так и образовательного учреждения.

Представители районной администрации заявили, что официальных жалоб на представление они не получили. Необычную миниатюру они назвали пародией на похожий эпизод из мультфильма «Ну, погоди!».

Ранее гимназию Екатеринбурга обвинили в пропаганде ЛГБТ* из-за мальчиков, надевших женские платья на праздничный концерт.

*Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.