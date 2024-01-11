«Там очень интересно». Путин пообещал когда-нибудь посетить Курилы
Президент России Владимир Путин пообещал когда-нибудь посетить Курильские острова. Такое заявление он сделал на встрече с предпринимателями Дальневосточного федерального округа, написало РИА «Новости».
«Там очень интересно, говорят. Не был ни разу, к сожалению, обязательно приеду», - сообщил Путин.
Глава государства также согласился с тем, что необходимо развивать туристический кластер островов. По мнению главы государства, это правильное направление.
Во время выступления Путин также вспомнил, как тяжело было делать первые шаги в развитии Дальнего Востока. Однако теперь результат работы заметен, подчеркнул он.
Ранее президент поручил включить общепит в госпрограмму по туризму для получения льгот. Сама программа работает хорошо, поэтому ее необходимо распространять на разные объекты.