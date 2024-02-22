По его словам, в тюрьме заключенным приходилось нелегко, но особенно сложно ему было найти общий язык с сокамерниками и сотрудниками исправительного учреждения.

«Там легко не бывает, это точно. Потому что другая страна, другой менталитет, незнание языка и коммуникаций. <…> Тюрьма - дело непростое, конечно», - отметил мужчина.

Косов добавил, что большой проблемой стал языковой барьер - во Франции английский знали очень мало людей. Из-за этого болельщику пришлось учить с нуля новый язык.

«Приходилось искать ребят, которые говорят по-английски. Начал изучать французский, надо же как-то с людьми общаться и с сотрудниками. Сотрудники тоже не в курсе про английский язык, очень мало кто [говорил]», - объяснил мужчина.

Ранее французский суд приговорил Косова к 10 годам лишения свободы из-за драки в Марселе в 2016 году. В феврале 2024 года его освободили условно-досрочно, россиянин вышел из тюрьмы 19 февраля и вернулся на родину.