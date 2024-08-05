Тактика котика. Россиянам рассказали, как защититься от агрессивного таксиста

Тактика котика В первую очередь нужно выбраться из машины. Есть один нюанс: современные авто оборудованы центральным замком.

Машина в любом случае должна остановиться. Как отметил инструктор, в авто водитель находится в уязвимой позиции, потому что сидит спиной к пассажиру. Если машина двигается, то ему нужно концентрироваться на управлении. Поэтому садиться в такси можно только на заднее сиденье.

Ранее стали известны подробности о пристававшем к пассажиркам в Москве таксисте. Мужчина жил в Дагестане - в городе Избербаше, но переехал в Москву. Он водит машину с 2008 года, на его счету несколько штрафов , также молодого человека разыскивают судебные приставы.

«Сейчас услуга такси открытая, то есть таксисты на виду, у них есть рейтинг, если это крупная компания. Можно человеку сказать: „Если вы продолжите, у нас возникнет конфликтная ситуация, о вашем поведении я сообщу в компанию, которая вам предоставляет рабочее место“. То есть без откровенной провокации, но четко расставить свои границы», - посоветовал Шрамков.

Можно вести аудио или видеосъемку, но лучше скрыто - не тыкать в лицо буянящему человеку камерой. Подобные действия могут спровоцировать агрессию, но проблема в том, что, если конфликт уже начался, он может развиваться дальше, и лучше все зафиксировать.

Уязвимость Если водитель начинает приставать, но при этом ведет машину, нужно обороняться. Пока тот за рулем, сделать это довольно легко, весь сначала ему нужно остановиться.