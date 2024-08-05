05 августа 2024, 15:40

Тактика котика. Россиянам рассказали, как защититься от агрессивного таксиста

РИА «Новости»
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Вопиющий случай произошел в Москве: таксист попросил пассажирку показать грудь для «оплаты» поездки. Мужчина неоднократно приставал к женщинам и снимал домогательства на видео. Инструктор курсов самообороны Максим Шрамков рассказал в интервью 360.ru, как обезопасить себя от агрессивных водителей. В первую очередь эксперт посоветовал пользоваться проверенными сервисами такси.

Тактика котика В первую очередь нужно выбраться из машины. Есть один нюанс: современные авто оборудованы центральным замком.

Машина в любом случае должна остановиться. Как отметил инструктор, в авто водитель находится в уязвимой позиции, потому что сидит спиной к пассажиру. Если машина двигается, то ему нужно концентрироваться на управлении. Поэтому садиться в такси можно только на заднее сиденье.

Ранее стали известны подробности о пристававшем к пассажиркам в Москве таксисте. Мужчина жил в Дагестане - в городе Избербаше, но переехал в Москву. Он водит машину с 2008 года, на его счету несколько штрафов , также молодого человека разыскивают судебные приставы.

«Сейчас услуга такси открытая, то есть таксисты на виду, у них есть рейтинг, если это крупная компания. Можно человеку сказать: „Если вы продолжите, у нас возникнет конфликтная ситуация, о вашем поведении я сообщу в компанию, которая вам предоставляет рабочее место“. То есть без откровенной провокации, но четко расставить свои границы», - посоветовал Шрамков.

Можно вести аудио или видеосъемку, но лучше скрыто - не тыкать в лицо буянящему человеку камерой. Подобные действия могут спровоцировать агрессию, но проблема в том, что, если конфликт уже начался, он может развиваться дальше, и лучше все зафиксировать.

Уязвимость Если водитель начинает приставать, но при этом ведет машину, нужно обороняться. Пока тот за рулем, сделать это довольно легко, весь сначала ему нужно остановиться.

Домогательства Видео Такси Машины Водители Полиция Москва
05 августа 2024, 15:47
Путин призвал россиян напряженно работать
Unsplash
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Россия добилась хороших результатов, но расслабляться пока рано. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с главой Совета Федерации Валентиной Матвиенко и председателем Госдумы Вячеславом Володиным, его процитировало РИА «Новости».

Путин отметил, что страна достойно выполнила поставленные перед ней задачи и добавил, что следует продолжать упорно работать.

«В целом мы решаем их достойно, с хорошим результатом, но расслабляться ни в коем случае нельзя, нужно будет работать напряженно», - указал глава государства.

Во время встречи российский лидер также назвал обеспечение безопасности важнейшим из приоритетов страны, сообщил RT. По словам Путина, государство для выполнения этой задачи поставит военным современные виды техники и поддержит развитие и функционирование ВС России.

Ранее Путин отметил значительный вклад группы «Альфа» в обеспечение национальных интересов и борьбу с международной преступностью.

Россия Работа Владимир Путин
05 августа 2024, 10:16
Разведка сообщила о планах США еще сильнее изолировать Россию от мирового спорта
Freepik
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США планируют новые публикации о якобы выявленных случаях допинга в российском спорте высших достижений, чтобы еще сильнее изолировать Россию от мировых спортивных состязаний. Об этом сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки. Заявление спецслужбы привели «Известия».

По данным разведки, курировать этот проект будут беглые руководители Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков и Тимофей Соболевский, которым велели не скупиться на обещания якобы «осведомителям» и не сдерживать полет фантазии.

«Считается, что они сохранили „устойчивые связи“ с тренерами и врачами, принимающими участие в подготовке российских атлетов», - отметили в спецслужбе.

Там добавили, что публикации планируются о спортсменах и тренерах, представляющих виды, в которых Россия традиционно доминирует - фигурное катание, художественную гимнастику и синхронное плавание.

В марте Министерство спорта России исключило из сборной фигуристку Камилу Валиеву , дисквалифицированную за нарушение антидопинговых правил.

Разведка США Допинг Россия
05 августа 2024, 10:15
Ефимов: более 730 домов расселили по программе реновации в Москве
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С момента запуска программы реновации в Москве полностью расселили более 730 домов, их жители переехали в новые квартиры. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«С начала реализации программы реновации полностью расселены 733 дома, 162 из них - в этом году. Большинство домов после расселения подлежат сносу, так как на их месте предусмотрено строительство нового жилья и социальной инфраструктуры. В настоящий момент в городе уже снесен 461 старый дом, на их месте возводят 115 жилых комплексов», - рассказал он.

Ефимов также указал, что за весь период реализации программы реновации под заселение передали 16 новостроек. Их построили на месте снесенных зданий старого фонда Жителей заселяют в современные кварталы с новыми социальными объектами, благоустроенными дворами со спортивными и детскими площадками.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский отметил, что лидером по количеству расселенных зданий стал юго-восток столицы, где в новые квартиры переехали жители 123 многоэтажных домов. На востоке столицы расселили 103 здания, в Западном административном округе - 90, добавил он.

Москвичам предлагают равнозначные квартиры с таким же количеством комнат, как и освобождаемые. При этом их общая площадь больше за счет просторных кухонь и коридоров.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман заявил, что обладателями квартир стали почти 122,8 тысячи москвичей из 733 расселенных домов.

«Так, на юго-востоке столицы жилье получили около 22,7 тысячи человек, на востоке - более 15,7 тысячи, а на севере - свыше 15,2 тысячи», - подчеркнул он.

Строительство Правительство Москвы Реновация в Москве Москва Квартиры
05 августа 2024, 08:12
«Уехали от нас зверята». Симоньян — об обмене заключенными
РИА «Новости»
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Благодаря обмену заключенными в Россию вернулись патриоты, а уехали их противоположности. Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила об этом в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1», сообщило РИА «Новости».

«К нам вернулись люди, настоящие люди, для которых верность присяге - словосочетание, которое упомянул президент, встречая их - это не пустой звук. <…> Вот это люди, а уехали от нас зверята. Скатертью им дорога», - сказала она.

Комментируя обмен заключенными в Турции между Россией, Германией, США и Белоруссией, Симоньян отдельно отметила подвиг семей - разведчиков. По ее словам, эти люди сознательно отказались от прежней личности и уехали, чтобы служить своей стране.

Обмен заключенными состоялся в аэропорту Анкары. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев сообщил, что подготовка длилась очень долго и в некоторые моменты заходила в тупик.

Заключенные Шпионаж Россия Патриотизм

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