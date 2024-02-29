Такого быть не должно. Путин отреагировал на зарплаты бюджетников в регионах

«По экономике в регионах уровень средних зарплат разный. Следовательно, у работников доходы порой заметно отличаются даже в соседних субъектах федерации. При этом работа врача или учителя везде крайне ответственная и сложна. И такой большой разброс несправедлив в зарплатах от региона к региону», - отметил он.

Путин признал, что проблема разрыва в зарплатах работников бюджетной сферы тянется давно и является сложной.

«Ее уже обсуждали с руководителями регионов, федеральных ведомств… Безусловно, решать ее нужно», - добавил глава государства.

Ранее президент объявил о запуске ряда национальных проектов в России , а также предложил продлить программу материнского капитала до 2030 года.