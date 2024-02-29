29 февраля 2024, 14:12

Такого быть не должно. Путин отреагировал на зарплаты бюджетников в регионах

РИА «Новости»
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В настоящее время в России существует несправедливый разрыв в заработных платах бюджетников в разных регионах страны. Об этом в ходе послания Федеральном собранию сказал президент Владимир Путин.

«По экономике в регионах уровень средних зарплат разный. Следовательно, у работников доходы порой заметно отличаются даже в соседних субъектах федерации. При этом работа врача или учителя везде крайне ответственная и сложна. И такой большой разброс несправедлив в зарплатах от региона к региону», - отметил он.

Путин признал, что проблема разрыва в зарплатах работников бюджетной сферы тянется давно и является сложной.

«Ее уже обсуждали с руководителями регионов, федеральных ведомств… Безусловно, решать ее нужно», - добавил глава государства.

Ранее президент объявил о запуске ряда национальных проектов в России , а также предложил продлить программу материнского капитала до 2030 года.

Россия Зарплаты Владимир Путин Послание Путина Федеральному собранию 2024
29 февраля 2024, 15:04
Выпуск МС-21 перенесли на 2025 год
РИА «Новости»
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Испытания пассажирского самолета МС-21 еще не завершили, поэтому его серийный выпуск откладывается на 2025–2026 годы. Об этом сообщил глава Ростеха Сергей Чемезов. Его слова привел «Интерфакс».

Журналисты в кулуарах ежегодного послания президента Федеральному собранию, который проходил в Гостином Дворе, поинтересовались у Чемезова, начнется ли выпуск МС-21 в 2024 году.

«Скорее всего, поставки могут быть в 2025, даже в 2026 году», - прокомментировал он.

Глава государственной корпорации подчеркнул, что производство начнется сразу после испытаний. Чемезов не уточнил, когда они завершатся. Задержку он объяснил вниманием к обеспечению безопасности полетов.

Летом 2023 года в Минпромторге заявили, что поставки МС-21 начнутся в 2024 году. Первый полет импортозамещенного лайнера планировали провести до конца прошлого года.

Испытания пассажирского самолета МС-21 еще не завершили, поэтому его серийный выпуск откладывается на 2025–2026 годы. Об этом сообщил глава Ростеха Сергей Чемезов. Его слова привел «Интерфакс».

Самолеты Россия
29 февраля 2024, 14:46
Проверки бизнеса в России с 2025 года сведут к минимуму
РИА «Новости»
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В России вместо временного моратория на проверки бизнеса нужно полностью перейти на риск-ориентированный подход. На это в ходе послания Федеральному собранию указал президент Владимир Путин.

Глава государства призвал с доверием относиться к компаниям, гарантирующим высокое качество товаров и услуг. Такого отношения требуют те предприятия, которые несут ответственность перед потребителями.

«Поэтому считаю возможным с 1 января 2025 года отказаться от временных мораториев на проверки бизнеса», - сказал Путин.

Вместо этого он предложил, учитывая наработанный опыт, полностью перейти на риск-ориентированный подход. Президент подчеркнул, что его необходимо закрепить на законодательном уровне.

При условии отсутствия рисков, сказал Путин, нужны профилактические меры. Подобный подход будет способствовать минимизации числа проверок. Глава государства добавил, что у МСП также должна быть возможность раз в пять лет пользоваться механизмом кредитных каникул.

Бизнес Послание Путина Федеральному собранию 2024
29 февраля 2024, 14:38
Сбежавший из России внук Пугачевой раскрыл источник доходов
РИА «Новости»
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Внук певицы Аллы Пугачевой Никита Пресняков более полутора лет назад обосновался в США, начав новую главу своей жизни. В своих соцсетях он рассказал, каким образом зарабатывает деньги за рубежом. Об этом сообщило издание WomanHit.

По словам артиста, он активно занимался съемкой и продюсированием музыкальных клипов, применяя знания, полученные во время учебы в университете. Теперь же он снова обратил свое внимание на музыку.

Пресняков объявил, что 8 марта проведет концерт в одном из ночных клубов Лос-Анджелеса, где он живет вместе со своей женой, Аленой Красновой. По словам музыканта, он сыграет хиты 2000-х в новом звучании.

За свое выступление артист рассчитывает получить определенный гонорар. При этом платить за вход будут исключительно мужчины, женщины попадут на концерт бесплатно - в честь Международного женского дня. Цена билетов на выступление артиста колеблется от 40 до 50 долларов (около 3600-4600 рублей).

Ранее стало известно, что блогер Юрий Дудь* может лишиться 70% дохода из-за нового закона о рекламе у иноагентов. Только на YouTube он потеряет около 100 миллионов рублей.

*Признан иноагентом на территории России.

США Концерты Музыка Деньги
29 февраля 2024, 14:36
Правительство рассмотрит предложение сделать 31 декабря праздничным днем
РИА «Новости»
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Правительство рассмотрит идею сделать 31 декабря выходным днем. Об этом РИА «Новости» рассказал министр труда Антон Котяков.

Он пояснил, что для такого решения нужны соответствующие нормативные документы. Пока их не приняли.

Министр отметил, что россияне будут рады дополнительному праздничному дню. А в последние годы 31 декабря выпадало на выходные дни.

«Поэтому вопрос откладывался. По 2025 году будем смотреть, обсуждать», - добавил Котяков.

На следующей неделе россиян ждут длинные выходные. На пятницу выпадает Международный женский день. Поэтому с 8 по 10 марта будут отдыхать те, кто работает в стандартном пятидневном графике. Следующие длинные выходные наступят уже в мае. В последний месяц весны россиян ждут дополнительные восемь дней отдыха.

Согласно опросу сервиса «Работа.ру», 34% респондентов собираются работать в праздничные дни в марте.

Отдых Работа 8 Марта

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