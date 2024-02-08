08 февраля 2024, 08:39

Такера Карлсона заметили в VIP-зале аэропорта Шереметьево

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Американского журналиста Такера Карлсона заметили в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщил RT.

В кадр представителей прессы попал момент, когда Карлсон входил в VIP-зал.

Такер Карлсон прилетел в Москву и взял интервью у президента России Владимира Путина 6 февраля. На сайте журналиста оно выйдет 9 февраля в 02:00.

Анонс этой беседы, записанный Карлсоном на фоне башен Кремля и Храма Христа Спасителя, набрал в соцсети более 50 миллионов просмотров за девять часов.

На Западе и в США на поступок Такера Карлсона отреагировали в основном негативно. По данным СМИ, журналист может попасть под санкции Евросоюза - ему могут запретить въезд в государства ЕС. Правда, миллиардера Илона Маска возмутила эта новость - он назвал Карлсона «видным американским журналистом», а возможные меры против него - оскорблением общественности в США.

Координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности США Джон Кирби усомнился в необходимости выхода интервью. А обозреватель американского либерального телеканала MSNBC Фрэнк Фиглюцци выразил обеспокоенность по поводу возможных последствий выхода этой беседы.

Аэропорт Шереметьево Такер Карлсон
08 февраля 2024, 00:58
Kinky Party объявил о приостановке секс-вечеринок в России
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Проект Kinky Party, который почти восемь лет проводил в Москве секс-вечеринки, сообщил о приостановке деятельности в России. Об этом организаторы сообщили в своем Telegram-канале.

«Несмотря на то что наши мероприятия всегда соответствовали законодательству и были направлены на создание безопасной, уважительной среды для свободного самовыражения, мы получили предостережение, что любые события, связанные с секс-тематикой, не допускаются», - сказано в заявлении.

Проект собирался «с размахом отпраздновать» свое восьмилетие 17 февраля, но из-за «предупреждения» мероприятие отменили. В Kinky Party не сообщили, на какой срок прекратили организацию вечеринок для взрослых в России, место проведения мероприятий перенесли в Грузию.

В Екатеринбурге полиция в ходе рейда попала на эротическую вечеринку. В клубе правоохранители обнаружили двух подростков, теперь их родителям грозит административное наказание.

Грузия Россия Секс Москва
07 февраля 2024, 23:26
«Он улетел, но обещал вернуться»: с помощью Карлсона Путин заставил мир смеяться над США
Читайте нас в: Google Новости
Американский журналист Такер Карлсон возьмет интервью у российского лидера Владимира Путина. Это событие покажет всему миру, что диалог между РФ и США не просто возможен, а уже идет. Что именно заставило публициста прилететь в Москву и какая выгода от этого будет у России разобрался обозреватель «360» Михаил Ракитский.

Четвертое. Визит Карлсона в Москву и его встреча с Путиным говорит всему миру - ребята, посмотрите на Штаты, какие санкции, что они могут? Ничего. Нам это просто выгодно - тут без подводных камней. Политтехнологический ход команды Трампа заключается в том, что он показал всем: Байден - политический импотент.

В качестве эпилога используем фразу из советского мультфильма: «Сейчас я вас настигну - вот тогда и похохочем…» Такая она, сложная политика - простыми словами Ракитского.

В качестве эпилога используем фразу из советского мультфильма: «Сейчас я вас настигну - вот тогда и похохочем…» Такая она, сложная политика.

Четвертое. Визит Карлсона в Москву и его встреча с Путиным говорит всему миру - ребята, посмотрите на Штаты, какие санкции, что они могут? Ничего. Нам это просто выгодно - тут без подводных камней. Политтехнологический ход команды Трампа заключается в том, что он показал всем: Байден - политический импотент.

Второе. Этот визит трамповского журналиста показал всему миру, что диалог между русскими и американцами не просто возможен, а уже идет. Что, конечно, раздражает действующую власть США в лице демократа, нынешнего лидера Штатов Джо Байдена - отсюда следующий пункт.

Третье. Трамп посредством Карлсона сыграл в обход Байдена. Это привело к резким высказываниям и в адрес первого - суд в Вашингтоне постановил, что экс-президент США Трамп не имеет иммунитета в деле о вмешательстве в выборы, и в адрес второго - Евросоюз может рассмотреть санкции против американского журналиста.

Далее - прямая речь.

Уже никакого секрета нет: самый популярный американский журналист в мире Такер Карлсон взял интервью у одного из самых известных политиков современности - президента России Владимира Путина. Пока все мы ждем публикации этого диалога, давайте поймем зачем Карлсон «прилетел», кому это было нужно и какая выгода для Кремля?

США Санкции Дональд Трамп Россия Владимир Путин Джо Байден Такер Карлсон
07 февраля 2024, 22:05
«Почта России» приостановила наземную доставку посылок в 24 страны Европы
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
«Почта России» на два месяца приостановила отправку посылок в 24 европейские страны наземным способом. Об этом сообщили на сайте компании.

«„Почта России“ временно доставляет посылки в часть стран Европы только авиатранспортом», - сказано в сообщении организации.

В список вошли Великобритания, Венгрия, Германия, страны Прибалтики и ряд других направлений. Доставка авиацией идет в обычном режиме, сообщили в пресс-службе. Временные изменения объяснили бюрократическими сложностями при оформлении наземных перевозок по Европе.

В конце января «Почта России» опубликовала рейтинг нестандартных грузов. Самой тяжелой посылкой оказался груз в 500 тонн - из Москвы на Сахалин отправили две двери.

Авиация Европа Россия
07 февраля 2024, 20:28
Браки после генетических тестов предложили регистрировать в Башкирии
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Депутат госсобрания Башкирии Салават Харасов предложил обязать будущих молодоженов предоставлять в ЗАГС справку о генетической совместимости. Парламентарий озвучил идею «отдельных врачей», сообщило издание «РБК Уфа».

«Мы говорим о повышении рождаемости, есть же другая сторона, когда дети рождаются больными, связано с генетикой. И предложение было от отдельных врачей, просто я задумался, насколько это будет правильно и этично», - сказал депутат.

Министр труда Башкирии Ленара Иванова назвала инициативу фашизмом. По мнению экономиста Людмилы Ивановой-Швец, идея в целом неэтична и нереалистична. По ее словам, у людей нельзя отнять естественное право на рождение детей.

Зачастую еще во время беременности врачи ставят ребенку ошибочный диагноз, или, наоборот, не находят никаких патологий, которые проявляются после рождения, подчеркнула эксперт.

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов ранее призвал награждать врачей , которые смогли отговорить беременных женщин от аборта. Он добавил, что в стране необходимо повышать рождаемость.

Башкирия Врачи Депутаты Брак

Новости по теме