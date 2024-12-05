05 декабря 2024, 02:01

Такера Карлсона сняли на видео около отеля в Москве

РИА «Новости»
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Журналиста Такера Карлсона засняли в Москве после анонса интервью с главой МИД России Сергеем Лавровым. Видео с ним опубликовало издание Ruptly.

На кадрах видно, как Карлсон выходил на парковку из гостиницы в сопровождении охраны. Снимавшие американца журналисты не смогли приблизиться к коллеге, никаких комментариев он не дал. Также пока неизвестно, когда именно была сделана видеозапись, до или после интервью Такера с Лавровым.

Ранее Карлсон сообщил своим подписчикам в соцсети Х, что приехал в Россию для беседы с Лавровым. Он пообещал опубликовать интервью в ближайшее время.

Позже официальный представитель МИД России Мария Захарова показала снимок со съемок.

Она призвала набраться терпения и дождаться полного выпуска.

Перед беседой с министром Карлсон записал видеообращение с Красной площади , в котором заявил, жители США не имеют никакого представления о положении дел в России из-за тотальной пропаганды.

Сергей Лавров Мария Захарова Россия Интервью Такер Карлсон Москва
04 декабря 2024, 18:03
«Лапкеры» заменят квадроберов? На маркетплейсах появился новый тренд
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Россияне стали чаще покупать игрушки «лапки-сквиш», использующиеся как антистресс. Об этом сообщила Lenta.ru со ссылкой на исследование аналитиков маркетплейса Wildberries.

Новинка представляет собой игрушки из мягких и упругих материалов, выполненных в виде лап животных, - чаще всего кошачьих и собачьих. Их сжимают в руках и таким образом снимают напряжение.

С августа по октябрь, как сообщили аналитики, продажи таких «лапок» утроились, а цена на них снизилась благодаря значительному росту предложения.

Специалисты рекомендовали обращать внимание на качество товара и читать инструкцию, чтобы «лапки» прослужили как можно дольше.

В октябре маркетплейсы сообщили о невероятном росте продаж товаров для квадроберов. В количественном выражении с начала года продали на 4800% больше таких товаров, чем раньше.

Маркетплейсы Квадроберы
04 декабря 2024, 16:47
Внебрачный сын Жириновского сменил фамилию для борьбы за наследство
РИА «Новости»
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Вступивший в борьбу за наследство внебрачный сын лидера ЛДПР Владимира Жириновского Олег Эйдельштейн взял фамилию отца, чтобы доказать родство. Об этом он рассказал Telegram-каналу Mash.

Эйдельштейн пояснил, что его единокровный брат Игорь Лебедев обжаловал решение суда о признании его сыном умершего политика. Поэтому пришлось пойти на новый шаг, чтобы побороться за наследство отца.

«Мне очень жаль, что я три года пытаюсь доказать то, что я сын своего отца», - заявил Эйдельштейн (Жириновский).

Олег Эйдельштейн выиграл суд по признанию себя сыном покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского летом. При этом сам ушедший из жизни политик от отцовства никогда не отказывался и публично заявлял о родстве.

Судебные тяжбы сына Жириновского продолжались несколько лет. Сначала он действовал через суд в Кабардино-Балкарии, а после - через московские, добившись своего.

Несмотря на то, что Владимир Жириновский много лет входил в число самых богатых депутатов Госдумы, большую часть наследства он оставил своей партии. Двум сыновьям и дочери достались квартира, служебное помещение и 39 миллионов рублей. Угодья в деревне Дарьино Одинцовского городского округа Жириновский еще при жизни продал внебрачному сыну Олегу, где тот открыл музей в честь отца.

Суд Дети Владимир Жириновский
04 декабря 2024, 08:10
Захарова показала первое фото с интервью Лаврова Карлсону и попросила набраться терпения
РИА «Новости»
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В Сети появилось первое фото с интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова американскому журналисту Такеру Карлсону. Снимок опубликовала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД Мария Захарова.

Ранее Карлсон сообщил о своем приезде в Москву для интервью с Лавровым и пообещал, что запись беседы опубликуют в ближайшее время.

Перед беседой с министром журналист посетил Красную площадь, где записал видеообращение, в котором затронул тему дезинформации американцев о положении дел в России. По его словам, жители США не имеют об этом никакого представления из-за тотальной пропаганды.

Нынешний госсекретарь Тони Блинкен оборвал все контакты с Россией, указал он. С тех пор нет никаких каналов связи, ни переговоров. Параллельно с этим, продолжил Карлсон, администрация Джо Байдена подталкивает страну к ядерному конфликту с Россией. И после выборов, на которых победил Дональд Трамп, эта угроза, по его оценке, выросла еще сильнее.

Также журналист отметил, что долгое время тщетно пытался пообщаться с президентом Украины Владимиром Зеленским, но американские власти блокируют все связи с ним. Решения о том, с кем будут общаться украинские политики, принимает американское посольство, констатировал Карлсон.

«Интервью Сергея Лаврова Такеру Карлсону. Наберитесь терпения», - призвала она.

Сергей Лавров Такер Карлсон
04 декабря 2024, 07:57
Ученый РАН указал на особенности упавшего в Якутии астероида
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Ученые сумели заранее просчитать появление упавшего в Якутии астероида и определить траекторию его движения. Об этом «Известиям» сообщил член комитета по метеоритам РАН, профессор и руководитель лаборатории Extra terra consortium Уральского федерального университета (УрФУ) Виктор Гроховский.

По его словам, земные телескопы наблюдают слишком маленькую часть неба, поэтому то, что этот астероид поймали, является для ученых огромной удачей.

«Время и траекторию падения рассчитали уже позже, но это высокий успех, большое достижение. Астероид COWEPC5 был не опасен из-за небольшого размера. Поэтому шанс на нахождение его следов в кратере очень невелики. При входе в атмосферу скорость небесного тела составила около 15–16 км/с», - сказал Гроховский.

Астероид прошел в небе над Якутией 3 декабря. Небесное тело оказалось слишком маленьким, а большая часть его сгорела в земной атмосфере.

Якутия Ученые Космос

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