16 ноября 2024, 03:56

Такер Карлсон взял интервью у российского блогера Хасбика

РИА «Новости»
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Американский журналист Такер Карлсон взял интервью у российского блогера Хасбуллы Магомедова, известного как Хасбик. На своем YouTube-канале Карлсон разместил фрагменты видео.

Судя по анонсу, журналист и блогер беседовали об отношениях Хасбика с Майком Тайсоном, который принял его за ребенка на первой встрече. Также обсудили, нравятся ли Хасбику американцы, на что блогер заявил, что хотел бы, чтобы «во всем мире был мир».

В начале октября дагестанский блогер опубликовал антисемитский пост с ракетой. Сообщение в соцсети провисело менее 12 часов и исчезло, после чего Хасбик занялся поисками «лучшего в России адвоката».

Блогеры Интервью Хасбулла Магомедов (Хасбик) Такер Карлсон
15 ноября 2024, 15:16
Профилактическая акция «Нет ненависти и вражде» прошла по всей России
Медиасток.рф
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Всероссийская акция «Нет ненависти и вражде» прошла с 5 по 14 ноября. В это время сотрудники полиции провели тематические встречи и мероприятия с молодежью в школах, колледжах и вузах.

Акция направлена на популяризацию негативного отношения к радикальным объединениям, а также развитию патриотического духа и профилактику экстремизма.

Участникам встреч рассказали о проявлениях радикальных идеологий, их опасности и ответственности за распространение контента, разжигающего ненависть. Молодежь узнала от сотрудников правоохранительных органов о видах экстремизма, и куда сообщить о правонарушениях.

Общественные акции
15 ноября 2024, 09:22
Госорганам могут разрешить отвечать на письма только с российских электронных адресов
РИА «Новости»
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Госдума рассмотрит проект закона, уточняющий требования к электронным обращениям граждан в госорганы. Об этом сообщила газета «Коммерсант».

В начале октября законодательное собрание Краснодарского края внесло в Госдуму поправки к закону «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ». Авторы инициативы рассказали о спам-рассылке с зарубежных адресов, с которой столкнулись заксобраниям Южного федерального округа.

«Доля обоснованных, мотивированных и не содержащих признаки спам-рассылки обращений, отправленных с адресов электронной почты, зарегистрированной в иностранной доменной зоне, не превышает 5%», - отметили депутаты.

Если документ одобрят, госорганы будут рассматривать только письма, которые поступили с почтовых серверов российской доменной зоны. Как отметили авторы материала, положительные отзывы на проект закона поступили из 47 региональных парламентов.

Законы Госдума РФ
15 ноября 2024, 09:18
Россиянам назвали минимальный коэффициент для выхода на пенсию в 2025 году
РИА «Новости»
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Чтобы выйти на пенсию в 2025 году, россиянину необходимо набрать минимальную сумму индивидуальных пенсионных коэффициентов — 30. Об этом сообщила РИА «Новости» сенатор Ольга Епифанова.

«С 2025 года минимальная сумма индивидуальных пенсионных коэффициентов для выхода на пенсию должна составлять не менее 30. В текущем году для выхода на пенсию необходимо набрать 28,2 ИПК», - сказала Епифанова.

Она подчеркнула, что за один год можно получить не более 10 индивидуальных пенсионных коэффициентов. Епифанова также обратила внимание на то, что ИПК начисляются за каждый год работы или иной деятельности, например, за уход за детьми. Эти коэффициенты зачисляются на лицевой счет каждого гражданина, за которого работодатели вносят взносы в Социальный фонд.

Чем больше работодатель перечисляет взносов, тем выше индивидуальный пенсионный коэффициент, соответственно, будущая пенсия. Разумеется, это относится только к тем, кто официально трудоустроен и получает «белую» зарплату.

Ранее финансист Александр Абрамов рассказал, что россияне, чей доход не превышает 80 тысяч рублей, могут рассчитывать на прибавку к пенсии в размере 7,5–8% от заработной платы. Половину этой суммы доплатит государство. Для участия в программе нужно заключить договор с НПФ и вносить на счет любые суммы.

Чтобы выйти на пенсию в 2025 году, россиянину необходимо набрать минимальную сумму индивидуальных пенсионных коэффициентов - 30. Об этом сообщила РИА «Новости» сенатор Ольга Епифанова.

Пенсия Дети Работа Зарплаты
14 ноября 2024, 23:44
Россия начнет закупать иностранную картошку
Freepik
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Заместитель председателя правительства России Дмитрий Патрушев заявил, что Россия планирует импортировать картофель из дружественных стран в связи с ростом спроса на данный продукт. Об этом сообщило издание «Известия».

Он отметил, что вопрос о необходимости импорта будет проработан, а Минэкономразвития и Минсельхозу поручили определить объемы беспошлинного ввоза.

Одновременно с этим вице-премьер подчеркнул, что правительство продолжает осуществлять поддержку развития внутреннего производства. Помимо федерального проекта Минсельхоза, в рамках которого выделено 4,5 миллиарда рублей на 2024 год, фермерам предложат льготные кредиты и лизинг, что поспособствует увеличить объемы выращивания картофеля и других овощей.

В текущем году несмотря на весенние заморозки и засуху прогноз по урожаю составляет около 7,3 миллиона тонн, что схоже с результатами 2021–2022 годов. Патрушев напомнил, что в 2023 году фермеры собрали рекордный урожай - более 8,5 миллиона тонн картофеля, что привело к избыточному предложению и снижению цен ниже уровня себестоимости.

Ранее в Подмосковье продолжили занимать неиспользуемые земли под сельскохозяйственные нужды. С начала года в оборот ввели еще 6,1 тысячи гектара угодий.

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