«Так и до названия страны дойти можно». Переименовывать города без согласия россиян предложили запретить

Компания Carlsberg потребовала от России компенсации за «Балтику»

Датская пивоваренная компания Carlsberg обвинила российские власти в срыве сделки по продаже завода «Балтика» в Санкт-Петербурге. Фирма подчеркнула, что готова урегулировать вопрос по соглашению сторон или обратиться в международный третейский суд. Об этом со ссылкой на источники сообщил «Интерфакс».

Агентство напомнило, что датская компания объявила о сворачивании бизнеса в России в марте 2022 года. Летом фирма сообщила, что начала процедуру продажи своего главного актива - завода «Балтика». Но ни сумму сделки, ни покупателя так и не раскрыли.

Но закрыть соглашение не удалось. Президент России Владимир Путин подписал указ, по которому предприятие передали во временное управление Росимущества.

Знакомый с ситуацией источник сообщил агентству, что покупателем «Балтики» выступала группа компаний «Арнест», уже ставшая владельцем пивоваренного концерна Heineken. По его словам, новый контракт, даже с учетом дисконта в 50%, составлял более 71 миллиарда рублей. Но покупатель расторг рамочное соглашение из-за передачи производства Росимуществу.

Собеседник уточнил, что требовать компенсации из-за сорванной сделки датская компания начала еще в начале августа. Минфин направил ответ, что передача предприятия во внешнее управление прошла по действующему законодательству, поэтому оснований для выплаты компенсаций нет.

Еще один неназванный собеседник пояснил, что в 13 октября Carlsberg направил новое письмо в правительство России, в котором заявил о нарушении международных соглашений, в числе включили договоры о поощрении и взаимной защите капиталовложений с Данией и Швецией 1993 и 1995 годов, а также такой же советский договор с ФРГ 1989 года.

Фирма предложила урегулировать ситуацию переговорами в течение полугода. В противном случае компания пообещала добиваться компенсации через суд. Официальных комментариев от профильных министерств агентство пока не получило.

Между тем Carlsberg уже сделал первый шаг и начал процесс расторжения лицензионных соглашений с «Балтикой». Цель - запретить производство в России пива под брендами датской фирмы. Срок действующих лицензий закончится 1 апреля 2024 года. «Балтика» уже обратилась в Арбитражный суд для оспаривания этого решения. Но заседание пройдет только на следующей неделе.