19 февраля 2024, 18:14

Таблички «Последнего адреса» продолжат демонтировать в Москве

Читайте нас в: Google Новости

С фасадов домов продолжат убирать таблички с именами репрессированных в первой половине XX века москвичей. Об этом сообщил депутат Московской городской Думы Максим Круглов в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что получил ответ из столичной мэрии на просьбу вернуть мемориальные доски на место.

«Если коротко, таблички продолжат демонтировать, так как они „не увековечивают память выдающихся событий и деятелей отечественной истории и культуры“», - пояснил политик.

Он также назвал большой трагедией для страны отсутствие общественно-политической оценки сталинского периода. Помимо этого, Круглов пообещал продолжить борьбу за акцию «Последний адрес».

Ранее депутат заявлял о полученных отписках от правоохранительных органов и властей столицы в ответ на запросы по поводу причин демонтажа табличек. По его словам, такая ситуация не соответствует концепции государственной политики по увековечиванию памяти жертв политических репрессий.

Депутаты Москва
19 февраля 2024, 16:32
Россиянам напомнили о длинных выходных в феврале
Читайте нас в: Google Новости
Россиян в конце февраля ждут короткая рабочая неделя и длинные выходные по случаю Дня защитника Отечества. Об этом напомнил Роструд.

Сотрудники с пятидневной рабочей неделей будут трудиться с 19 по 22 февраля. В пятницу их ждет государственный выходной. Таким образом, россияне отдохнут в течение трех дней - с 23 по 25 февраля.

«К тому же 22 февраля является предпраздничным, поэтому продолжительность рабочего дня сокращается на один час», - добавили в Роструде.

Там объяснили, что при шестидневной рабочей неделе суббота станет выходным днем.

Аналитики ранее провели опрос и выяснили, что 34% россиян планируют трудиться в праздники 23 Февраля и 8 Марта. В прошлом году без выходных в эти дни остались 54% сотрудников. Среди причин выхода на работу - желание получить дополнительные деньги и график, который не зависит от праздничных дат.

Праздники Работа 23 февраля
19 февраля 2024, 14:39
Путин одобрил идею выплат защитникам и жителям осажденного Севастополя
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Президент Владимир Путин поддержал идею главы Севастополя Михаила Развожаева об организации выплат жителям и защитникам осажденного города. Об этом сообщили на сайте Кремля.

Развожаев напомнил, что 9 мая 2024 года в России отметят 80-летие освобождения Севастополя от немецких захватчиков. Глава города попросил президента дать поручение правительству о создании оргкомитета по празднованию этой даты.

Еще одной идеей стали выплаты для севастопольцев: жителей осажденного города и тех, кого наградили медалями за его оборону и освобождение.

«Хорошо, так и сделаем. Правильно, договорились», - ответил Путин Развожаеву.

В начале февраля мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о предоставлении 1,7 тысячи ветеранам-севастопольцам выплаты в шесть тысяч рублей. Они получат материальную помощь ко Дню Победы.

День Победы 9 мая Россия Севастополь Владимир Путин
19 февраля 2024, 12:55
Стала известна возможная дата послания президента Федеральному собранию
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию может состояться 29 февраля. Об этом сообщил депутат Госдумы Станислав Наумов, чьи слова привело РИА «Новости».

Парламентарий выступил в ходе слушаний на тему законодательного обеспечения поддержки индустрии детских товаров в России.

«Двадцать девятого февраля будет послание президента», - сказал Наумов на мероприятии.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что во время послания Путин обозначит главные идеи по развитию России. Общественности и журналистам своевременно сообщат дату послания, отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он не исключил, что президент выступит в начале марта.

Ряд источников утверждал, что финальную дату мероприятия утвердят в конце месяца. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов также заявлял, что Путин выступит с посланием Федеральному собранию в последних числах февраля.

Депутаты Россия Владимир Путин
19 февраля 2024, 12:14
Россиянам пригрозили увольнением за разглашение зарплат коллег
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Сотруднику, разгласившему размер зарплат коллег, может грозить привлечение к дисциплинарной ответственности. Об этом говорится в письме Госинспекции труда по Нижегородской области, оказавшемся в распоряжении «Известий».

Как пояснил изданию управляющий партнер адвокатского бюро «Гаевский и партнеры», член Совета Московского регионального отделения «Деловой России» Сергей Гаевский, речь может идти о замечании, выговоре и даже увольнении. Наказание может последовать, если запрет на разглашение зарплат есть в локальном нормативном акте работодателя, и сотрудник подписал документ.

Разглашением в этом случае считается любая форма раскрытия сведений третьим лицам.

«Работник может оспорить наказание в судебном порядке. Однако если внутренними документами установлен запрет на такие действия, то перспектива успешного разрешения судебного спора маловероятна», - подчеркнул Гаевский.

Раскрытие таких данных может привести к зависти и тревожности в коллективе, а то и к увольнениям, указала завкафедрой Государственного и муниципального управления Финансового университета при правительстве России Ольга Панина.

Ранее финансовый аналитик Михаил Беляев рассказал, каким должен быть размер подушки безопасности на случай увольнения.

Запреты Россия Работа Зарплаты Деньги

Новости по теме