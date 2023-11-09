Сыновья Кадырова получили высшие ордена парламента Чечни

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Орден является высшей формой поощрения граждан за достижения в сфере развития образования, охраны окружающей среды, здравоохранения, духовно-нравственного воспитания, искусства, культуры, науки и экономики, а также общественной или благотворительной деятельности на благо региона.

«Адам, Эли и Ахмат являются для подрастающего поколения ярким примером. Они изучают с раннего возраста каноны религии, делают успехи в общественной деятельности, спорте и учебе», - написал Дудаев.

Министр отметил, что сыновья Рамзана Кадырова, как и другие представители достойного рода, стремятся служить своей Родине в каждом действии.

«Все их знают как отважных и смелых молодых людей. От всей души поздравляю с наградами», - добавил он.

Ранее Адаму Кадырову вручили орден «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой», он получил награду из рук главы региона Рашида Темрезова.