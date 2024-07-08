08 июля 2024, 13:14

Сыновей бывшего главы Сергокалинского района Дагестана освободили из-под ареста

РИА «Новости»
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Все сыновья Магомеда Омарова, находившиеся под административным арестом, вышли на свободу. Об освобождении родственников экс-главы Сергокалинского района сообщил председатель общественной наблюдательной комиссии республики Шамиль Хадулаев в своем Telegram-канале.

Мужчины попали за решетку через трое суток после нападения боевиков на православные храмы и синагоги и на сотрудников полиции в Махачкале и Дербенте. Их арестовали за мелкое хулиганство. Сроки заключения под стражу составили от двух до 13 суток.

Самому Омарову-старшему тоже предъявили обвинения в мелком хулиганстве. После выхода на свободу в отношении него возбудили уголовное дело по статье об экономических преступлениях.

Дагестан Терроризм Аресты Нападения и стрельба в Дербенте и Махачкале
08 июля 2024, 14:35
Путин прибыл на закрытие выставки-форума «Россия» на ВДНХ
РИА «Новости»
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Президент Владимир Путин посетил ВДНХ, где завершает свою работу выставка «Россия». Об этом сообщил ТАСС.

Глава государства прибыл на международную выставку-форум в пятый раз с момента ее открытия 4 ноября 2023 года.

Выставки Россия ВДНХ Выставка-форум «Россия»
08 июля 2024, 14:34
Россельхознадзор сообщил, что не рассматривает импорт мяса ламы из Боливии
Unsplash
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Россельхознадзор не рассматривает вопрос о начале импорта мяса ламы из Боливии. Об этом говорится в письме замруководителя службы Юлии Швабаускене, направленном вместе с ответом Минсельхоза депутату Госдумы Георгию Арапову. Документ появился в распоряжении 360.ru.

В июне власти Боливии заинтересовались экспортом мяса ламы в Россию. Россельхознадзор попросил направить подробную информацию о продукции и ее производителе.

Арапов обратился к главе Минсельхоза Оксане Лут и призвал отказаться от возможного ввоза мяса. Лама занесена в Международную Красную книгу, а появление на российских прилавках мяса лам может вызвать неоднозначную реакцию населения, заявил депутат.

«В настоящее время Россельхознадзор не рассматривает вопрос открытия допуска указанной продукции боливийского происхождения на территорию Российской Федерации», - указали в документе.

При этом в ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» заверили, что в России нет явных ограничений на ввоз мяса ламы при соблюдении всех правил поставок.

Ранее директор службы по фитосанитарному контролю и безопасности продуктов питания Боливии Хавьер Суарес сообщил, что во время встречи с российской делегацией стороны договорились дать начало запросу на экспорт мяса семейства верблюдовых.

Экспорт Боливия Продукты
08 июля 2024, 10:40
Россияне назвали прогулку на природе и поход в ресторан идеальным свиданием
Freepik
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В любовь с первого взгляда верят 52% россиян. Чаще всего такой позиции придерживаются люди старше 55 лет, выяснило социологическое агентство «Вебер». Результаты опроса оказались в распоряжении 360.ru.

Участниками исследования стали 1200 человек. Подавляющее большинство респондентов хотят знакомиться с потенциальными партнерами при личной встрече. Лучшие места для этого - работа, университет или колледж, клубы по интересам и компании друзей, считают опрошенные.

Идеальным свиданием россияне назвали прогулку на природе, поход в ресторан или кафе, а также посещение кинотеатра. Худшими местами оказались ночной клуб и фудкорт.

Согласно данным опроса, 64% респондентов никогда не пользовались приложениями для знакомств, 68% россиян не рассматривают такие платформы как возможность построить серьезные отношения.

Три четверти опрошенных (76%) назвали оптимальным для вступления в брак возраст от 21 года до 30 лет. Основной крепкого брака является любовь, уверены 68% россиян. При этом 84% согласились с мнением, что финансовое благополучие - один из ключевых факторов семейного счастья.

К главным причинам развода респонденты отнесли измену и неверность, проблемы с алкоголем и запрещенными веществами, насилие и рукоприкладство, а также неуважение к партнеру.

Ранее россияне рассказали о своих предпочтениях в путешествиях. Каждый третий опрошенный выбрал для отдыха отечественный курорт.

Семья Опросы Свадьбы Россия Брак
08 июля 2024, 10:09
В МИД разъяснили ситуацию с мораторием на смертную казнь
Unsplash
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Мораторий на смертную казнь в России должен сохраниться. Такое мнение директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД Григорий Лукьянцев выразил в интервью газете «Известия».

Он напомнил, что мораторий на смертную казнь установили, когда Россия входила в состав Совета Европы. Это было одно из обязательств. Сейчас ситуация зависит от позиции органов власти, которые принимают решение на основе общественной дискуссии, указал он.

«В то же время надо помнить, что есть позиция, сформулированная Конституционным судом РФ: мораторий действует и он должен соблюдаться и сохраняться», - сказал он.

По его мнению, общественные дискуссии на эту тему будут всегда. Однако дойдет ли ситуация до каких-то конкретных шагов, неизвестно.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил рассмотреть вопрос об отмене моратория на смертную казнь. По его словам, в некоторых случаях ее нужно применять.

Смертная казнь Европа Россия МИД РФ

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