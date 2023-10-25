Сына Рамзана Кадырова представили к высшей награде Карачаево-Черкесии
Сына главы Чечни Адама Кадырова представили к высшей награде Карачаево-Черкесской Республики — ордену «За заслуги». Глава региона Рашид Темрезов заявил в своем Telegram-канале, что таким способом отметил его вклад в укрепление традиционных исламских ценностей.
Сына главы Чечни Адама Кадырова представили к высшей награде Карачаево-Черкесской Республики - ордену «За заслуги». Глава региона Рашид Темрезов заявил в своем Telegram-канале , что таким способом отметил его вклад в укрепление традиционных исламских ценностей.
«Принял решение - наградить Адама Рамзановича Кадырова высшей государственной наградой республики <…> за его личный вклад в развитие межнационального и межрегионального единства, укрепление традиционных исламских ценностей», - объяснил он.
Рашид Темрезов поздравил сына Рамзана Кадырова и внука первого главы Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова с награждением. Он назвал Адама Кадырова истинным патриотом своей малой родины.
В интернете появилось видео, на котором парень избил в СИЗО арестованного по делу о сожжении Корана Никиту Журавеля. Рамзан Кадыров поддержал сына и присвоил ему звание Героя Чечни. Раис Татарстана Рустам Минниханов наградил Адама Кадырова орденом «Дуслык» - высшей госнаградой республики за вклад в укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия.