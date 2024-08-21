21 августа 2024, 19:47

Сын Рамзана Кадырова выложил фото с Путиным

РИА «Новости»
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Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам, назначенный куратором Российского университета спецназа, опубликовал фотографию с президентом Владимиром Путиным. Снимок он разместил в Instagram*.

На фото Кадыров и глава государства стоят у трапа самолета.

Адам Кадыров в 2023 году избил поджигателя Корана из Волгограда Никиту Журавеля в СИЗО. С раннего детства Адам - хранитель Корана , он знает его наизусть, рассказал депутат Госдумы Адам Делимханов, Кадыров твердо и неукоснительно следует предписаниям религии и чтит традиции чеченского народа.

Путин 20 августа посетил Чечню. Там он встретился с главой республики Рамзаном Кадыровым и высоко оценил облик Грозного, сообщал RT. Президенту показали макет нового городского района в городе, названного в его честь.

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Фото Спецназ Чечня Рамзан Кадыров Депутаты Самолеты Религия Владимир Путин Instagram Коран Адам Кадыров
21 августа 2024, 15:47
Оглядываться не придется. «Домодедовского упыря» вернули в Молдавию
Unsplash
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Информация о том, что осужденный за убийства, изнасилования и грабежи Иван Продан вышел на свободу на территории России и пропал, не соответствует действительности. Об этом сообщила пресс-служба УФСИН.

В ведомстве пояснили, что, в соответствии с Конвенцией о передаче осужденных лиц, в январе 2010 года осужденного Продана отправили отбывать наказание в колонию на территории Молдавии.

«По решению суда осужденный в январе 2010 года был передан для дальнейшего отбывания наказания в страну, гражданином которой он является, - Республику Молдова», - заявили во ФСИН России.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что серийный убийца Иван Продан, которого прозвали «домодедовским упырем» за использование гипнопрактик в момент преступлений, вышел на свободу в апреле и пропал. По данным издания, полиция планировала объявить его в федеральный розыск.

ФСИН Молдавия
21 августа 2024, 14:27
Замминистра ЖКХ Новосибирской области умер в возрасте 48 лет
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Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Сергей Глебов умер на 49-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

На протяжении более чем 20 лет Глебов трудился в администрации Ленинского района. Он занимал пост замминистра ЖКХ региона с июля 2023 года. Коллектив выразил соболезнования родным и близким покойного.

«Память о квалифицированном специалисте и сильном руководителе останется навсегда», - сообщили в пресс-службе.

Глебов родился 2 сентября 1975 года в селе Быструха. В 1998-м мужчина успешно окончил Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет. Его не стало 20 августа 2024 года.

В июле умер бизнесмен Игорь Котельников. Она находился в СИЗО по делу о взятках чиновникам Минобороны. Причиной гибели стали проблемы с сердцем, сообщали «Известия».

Смертность ЖКХ
21 августа 2024, 12:11
Трудовая миграция в России начала снижаться
РИА «Новости»
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С 2018 года количество россиян, готовых переехать в другой регион страны ради работы, продолжило уменьшаться, сейчас объем такой трудовой миграции составляет не более 2,7 миллиона человек. Об этом сообщил «Коммерсант».

Из общего числа трудовых мигрантов от 1,6 до 1,8 миллиона являются временными работниками, а более одного миллиона - так называемыми «маятниковыми» работниками, которые ежедневно перемещаются между домом и местом работы. Основная часть «маятниковой» миграции связана с занятостью в Москве, сообщили авторы статьи.

По данным издания, снижение интереса к переезду объясняется уменьшением доли мобильной молодежи в занятом населении, а также общим снижением уровня безработицы.

Согласно аналитической записке Никиты Мкртчяна, ведущего научного сотрудника Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, внутрироссийская миграция в последние годы продолжает сокращаться. Выводы основаны на данных регулярных обследований рабочей силы, проводимых Росстатом.

По оценкам статистического ведомства, за последние пять лет внутрироссийская миграция уменьшилась примерно на 300 тысяч человек в год.

Ранее в МИД заявили, что Россия открыта для граждан других стран.

Мигранты Рабочие места Работа
21 августа 2024, 09:32
Активы Raven Russia потребовали национализировать
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Генеральная прокуратура потребовала обратить в доход государства акции предприятий, входящих в группу компаний Raven Russia, так как их владельцы совершали притворные сделки. Об этом сообщил «Коммерсант».

Такие схемы проворачивала одна из фирм Raven Property под названием Group Limited, находящаяся под юрисдикцией Великобритании. До 2020 года эта компания целенаправленно скупала российские фирмы, владеющие складами, и не уведомляла о сделках официальные органы власти.

Под контроль Group Limited перешли имеющие стратегическое значение логистические компании. В результате Raven Property собрала активы, после чего образовалась Raven Russia. По мнению Генпрокуратуры, Raven «отказалась от законопослушной экономической деятельности».

Ранее ГП потребовала обратить в доход государства незаконно приобретенное имущество замначальника Главного управления МЧС по Краснодарскому краю Сергея Симоненко.

Генпрокуратура РФ Россия

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