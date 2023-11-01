Жильцам пострадавшего при падении Су-34 дома в Ейске начали выдавать ключи от квартир

Жителям многоэтажки в Ейске, восстановленной после падения военного самолета Су-34 в 2022 году, начали выдавать ключи от квартир. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

Одна семья уже получила ключи. Остальным собственникам их будут выдавать поэтапно.

В квартирах установили входные двери, индивидуальные приборы учета, газовые плиты и необходимую сантехнику. Также власти принимают от жильцов заявления на выплаты для проведения отделочных работ, ее размер - 20 тысяч рублей на один квадратный метр площади.

Девятиэтажка получила повреждения год назад из-за падения сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34. После крушения начался пожар, загорелись сразу несколько этажей. В результате трагедии пострадали почти 50 человек и погибли еще 16 , среди которых были дети. Причиной падения самолета назвали попадание чаек в двигатель набиравшего высоту истребителя.

Многоэтажку решили восстанавливать. Площадь, на которой велись работы, составила около семи тысяч квадратных метров. Жителей нескольких подъездов на время отселили, им выплатили компенсацию расходов на аренду жилья.

В конце сентября самолет Су-34 потерпел крушение в Воронежской области. Экипаж успел катапультироваться, после этого пилотов эвакуировали на аэродром базирования. Разрушений инфраструктуры не было.