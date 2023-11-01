Сын Пригожина возглавил ЧВК «Вагнер» в составе Росгвардии — СМИ
ЧВК «Вагнер» вошла в состав Росгвардии. Информация появилась на сайте Telegram-канала «ЧВК „Вагнер“ Пермь». Сын погибшего бизнесмена Евгения Пригожина Павел возглавил частную военную компанию «Вагнер», сообщил сайт 59.Ru.
Пермское подразделение ЧВК «Вагнер» также объявило о возобновлении набора. Отмечается, что вся структура, порядок работы и командиры частной военной компании остаются прежними.
«Группа „Вагнер“ официально становится подразделением Росгвардии», - указали в сообщении.
Пермский представитель ЧВК подтвердил 59.Ru информацию о наборе и о том, что подразделением вагнеровцев в составе Росгвардии руководит Павел Пригожин. Представитель пермского отделения частной военной компании добавил, что заключенных туда больше не набирают.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о переходе бывших бойцов «Вагнера» в спецназ «Ахмат». По словам Кадырова, в эту группу вошли более 170 воинов, обладающих боевым опытом, в том числе на украинской территории.
ЧВК «Вагнер» вошла в состав Росгвардии. Информация появилась на сайте Telegram-канала « ЧВК „Вагнер“ Пермь ». Сын погибшего бизнесмена Евгения Пригожина Павел возглавил частную военную компанию «Вагнер», сообщил сайт 59.Ru.