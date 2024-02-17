Сын Кадырова получил орден главы Чечни и новый пост
Старшего сына главы Чечни Ахмата Кадырова назначили на пост министра по делам молодежи. Об этом в Telegram-канале сообщил председатель республиканского парламента Магомед Даудов.
«Поздравляю <...> министра Чеченской Республики по делам молодежи Ахмата Кадырова с присвоением ордена Кадырова!» - написал он.
Новому министру вручили награду на открытии спортивного фестиваля «Техноспорт Первых». По словам Даудова, Кадыров зарекомендовал себя как эффективный и исполнительный член команды управленцев. Он также отметил вклад сына Рамзана Кадырова в работу с молодежью республики.
Ранее 16-летний сын чеченского лидера Адам Кадыров стал куратором батальона имени шейха Мансура. Юношу также удостоили звания Героя Чечни.