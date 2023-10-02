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Российский предприниматель, разбившийся в августе в авиакатастрофе в Тверской области, оставил Павлу большую часть наследства. Из завещания, фото которого появилось в Сети, следует, что Пригожин-младший получит трехэтажный дом в Санкт-Петербурге, девять акционерных обществ, акции кейтеринговой компании «Конкорд» и всех ее филиалов, а также группу компаний «Вагнер».

Уточняется, что в случае смерти Павла наследство должно быть разделено между вдовой Пригожина Любовью, двумя сестрами Павла и внуком главы ЧВК «Вагнер».

Официальное состояние Пригожина оценивается в 14,6 миллиарда рублей. Однако по данным журналистов, истинная цифра приближается к двум триллионам.

Ранее сообщалось, что вдова главы ЧВК «Вагнер» официально сменила фамилию. Теперь она записана в паспорте как Любовь Кряжева.