Сын Евгения Пригожина пришел в полицию с его наградными пистолетами

Читайте нас в:

К правоохранителям, по данным издания, Павел обратился в среду, 11 октября. Отмечается, что молодой человек намеревался сдать три наградных пистолета отца: два Glock 17 без магазина и патронов и Beretta 92 с двумя магазинами и 30 патронами.

Сдать оружие Павел Пригожин решил на хранение. Однако, как уточнило издание, оборотом оружия в стране занимается подразделение Росгвардии.

Британское издание The Times в начале октября сообщило, что Павел Пригожин унаследует состояние отца. Из завещания, фото которого появилось в Сети, следует, что сын предпринимателя получит трехэтажный дом в Петербурге, девять акционерных обществ, акции кейтеринговой компании «Конкорд» и всех ее филиалов, а также группу компаний «Вагнер».

Российский предприниматель Евгений Пригожин разбился 23 августа в авиакатастрофе в Тверской области. По факту случившегося возбудили уголовное дело. Следователи изъяли бортовые самописцы и приступили к изучению необходимых документов.