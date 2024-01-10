Свыше восьми миллионов вопросов решили через московский портал «Наш город»

«Пользователями портала „Наш город“ стали уже 2,1 миллиона москвичей. Ежедневно по их обращениям решается около 3,5 тысячи вопросов», - добавили в ведомстве.

С запуском портала в 2011 году горожане получили возможность напрямую сообщать о различных коммунальных и градостроительных проблемах, которые их волнуют, и предлагать идеи по улучшению городской среды.

Например, они могут отправить заявку в восьми категориях - двор, общественный транспорт, дорога, торговля и реклама и другие. Для некоторых вопросов понадобится прикрепить фотографию. Отслеживать решение проблемы можно в личном кабинете.

Несколько дней назад на портале «Активный гражданин» началось голосование за название для просветительского проекта по финансовой грамотности. Участники смогут выбрать из восьми представленных названий или придумать свое.