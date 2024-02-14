14 февраля 2024, 18:50

Свыше четырех тысяч деревьев украсили магистрали в Москве

Соцсети
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Более четырех тысяч деревьев высадили вдоль магистралей в Москве в прошлом году. Об этом сообщили в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства столицы.

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков подчеркнул, что высадка деревьев и кустарников - важное направление для формирования приятной среды для жизни. Кроме того, озеленение общественных пространств занимает не последнее место в этом.

«В осенне-зимний период прошлого года высадили вдоль 12 магистралей столицы более четырех тысяч крупномерных и декоративных деревьев», - рассказал Бирюков.

Буферную зону между жилой застройкой и дорогой организовывают специально для оживления трасс. Растения очищают воздух и защищают от уличного шума и дорожной пыли. Кроме того, они создают тень и прохладу в знойные дни.

Деревья выбирают такие, чтобы их можно было адаптировать к непростым условиям мегаполиса и визуальной гармонии пространств. Так, в 2023 году засадили липы, клены, вязы и декоративные яблони. Лидерами по количеству были липы: их посадили свыше 2,5 тысячи.

Самыми популярными для благоустройства стали Рублевское шоссе и Нахимовском проспекте. Программа озеленения магистралей и улиц стартовала в 2021 году, за это время высадили более 8,5 тысяч деревьев.

Кроме того, почти 800 улиц в Москве благоустроят в формате «от дома до дома».

Благоустройство Петр Бирюков Москва
14 февраля 2024, 19:57
Россияне стали чаще покупать жилье в Москве в обход ипотеки
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Альтернативный формат купли-продажи жилья в обход ипотеки стал популярен на рынке вторичной недвижимости Москвы с начала года. Показатель вырос на 30% относительно конца 2023-го, достигнув отметки 60%. Об этом сообщили «Известия», ссылаясь на отчет «НДВ Супермаркет Недвижимости».

Эксперты «НДВ Супермаркет Недвижимости» предположили, что основная причина востребованности альтернативного варианта - высокие ставки по ипотеке, снижение спроса на вторичную недвижимость в три раза и стагнация на рынке.

В компании уточнили, что востребованность формата выбирают те покупатели, которые не могут решить жилищный вопрос с помощью наличных средств или кредита под 17–18% годовых с ежемесячным платежом более 200 тысяч рублей.

По информации аналитиков, рынок уже неоднократно попадал в аналогичную ситуации. Такие сделки востребованы особенно в кризисные и застойные периоды. Кроме того, компания спрогнозировала, что в 2024-м доля «альтернатив» может увеличиться еще на 10%.

Однако эксперты посоветовали проводить альтернативные сделки со специалистом. Они объяснили, что средний срок продажи старого лота занимает от одного до трех месяцев, но в случае самостоятельной купли-продажи жилья процесс может затянуться.

Руководитель департамента городской недвижимости компании «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Мищенко подчеркнула, что, когда условия со всеми участниками согласованы, у кого-то могут возникнуть личные причины выйти из сделки или изменить ее условия.

«В этом случае риелторы помогают проанализировать ситуацию, найти компромисс, который всех устроит, или, если ситуация патовая, оперативно найти нового участника сделки с подходящим лотом», - уточнила она.

Кроме того, российские банки выдали в 3,6 раза меньше льготных ипотек в январе, чем в декабре прошлого года.

Альтернативный формат купли-продажи жилья в обход ипотеки стал популярен на рынке вторичной недвижимости Москвы с начала года. Показатель вырос на 30% относительно конца 2023-го, достигнув отметки 60%. Об этом сообщили «Известия» , ссылаясь на отчет «НДВ Супермаркет Недвижимости».

Недвижимость Ипотека Москва
14 февраля 2024, 19:32
Тепловой пункт построят для домов программы реновации на юге Москвы
РИА «Новости»
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Центральный тепловой пункт построят на юге Москвы для домов по программе реновации. Об этом сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Работы пройдут на участке 0,03 гектара в Даниловском на юге Москвы. Княжевская подчеркнула, что новый объект - пример, как программа реновации позволяет усовершенствовать жилищные условия горожат и обновить инженерные сети в мегаполисе.

Сооружение будет неподалеку от будущих жилых домов. По плану, на территории работ пройдет масштабное благоустройство. Проект предполагает возведение игровых площадок и мест для отдыха жителей района.

«Для строительства утверждены изменения в правила землепользования и застройки», - добавила председатель Москомархитектуры.

Кроме того, за начало 2024 года 21 дом снесли по программе реновации.

Благоустройство Строительство Реновация в Москве Москва
14 февраля 2024, 19:24
Суд заочно арестовал бывшего адвоката Новикова в Москве
РИА «Новости»
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Гагаринский суд Москвы заочно арестовал бывшего члена Адвокатской палаты Москвы Илью Новикова* по делу о распространении фейков об армии России. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Вынесено постановление об избрании заочного ареста в отношении Новикова Ильи Сергеевича*, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом „д“ части 2 статьи 207.3 Уголовного кодекса Российской Федерации, сроком на два месяца с момента экстрадиции или депортации», - отметили в суде.

По данным следствия, после начала СВО подсудимый добровольно покинул Россию и вошел в ряды украинской теробороны. Новиков* принимает участие в боевых действиях на стороне ВСУ до сих пор, а также занимается пропагандистской работой.

Адвокатская палата Москвы лишила Новикова* статуса в июне 2023 года. Ряд его высказываний нарушали требования кодекса профессиональной этики, согласно которым адвокат должен сохранять честь и достоинство.

Илья Новиков был защитником бывшего президента Украины Петра Порошенко. Также он представлял интересы украинки Надежды Савченко, которую российский суд приговорил к 22 годам тюрьмы, но президент России Владимир Путин ее в итоге помиловал.

Ранее экс-гендиректора «Совкомфлота» заочно приговорили к 15 годам колонии.

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

Суд Адвокаты Москва
14 февраля 2024, 15:59
Свидание с собой. Как пережить 14 февраля одиноким
Unsplash
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В День всех влюбленных россияне по традиции обмениваются «валентинками», дарят друг другу подарки и ходят на свидания. Если сейчас у человека нет второй половинки, стоит сходить на свидание с собой, посоветовала семейный психолог Елена Скалубо в разговоре с «360».

Специалист назвала нормальным отсутствие пары и заметила, что важно это понимать.

«Очень часто люди думают, что с ними что-то не так, если у них нет пары. Они обычно сравнивают себя с теми, у кого есть вторая половинка. Остановитесь, отметьте плюсы этого состояния. А если хотите - устройте свидание с самим собой. Сделайте себе такой подарок, который хотели бы получить от своего избранника или избранницы», - посоветовала Скалубо.

По ее словам, человеческой психике также будет полезно немного «пострадать». Например, погоревать о прошлых отношениях или тех, что не сложились, и распрощаться с ними.

«Но можно провести день в позитивной обстановке - сходить в спа, на массаж, полностью посвятить его себе», - предложила психолог.

Другой популярной психологической практикой она назвала письмо в будущее. Его можно открыть через несколько лет, и тогда послание станет хорошей поддержкой.

В России с каждым годом все меньше людей отмечают День святого Валентина. В 2023 году лишь 12% граждан заявили, что праздновали День всех влюбленных.

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