Свыше 80 человек доставили в больницы Москвы после теракта в Crocus City Hall

Список актуален по состоянию на 09:30 утра.

Для родственников пострадавших в ходе теракта открыли горячую линию: +7-499-251-45-03. По телефону можно узнать о месте нахождения и состоянии родственников, которые поступили в московские городские медицинские учреждения.

Террористы ворвались в Crocus City Hall перед концертом группа «Пикник» и расстреляли зрителей вечером 22 марта. По данным Следственного комитета, погибли более 60 человек , число жертв растет.

Утром в субботу в Подмосковье начали работу центры крови. За первый час их посетили более 600 доноров.