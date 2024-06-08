Свыше 700 компаний воспользовались поддержкой «Моспрома» за пять лет

Москва, заметил он, активно поддерживает развитие промышленности. К примеру, специалисты центра «Моспром» предоставляют производителям полный цикл поддержки по ведению внешнеэкономической деятельности.

«Всего с 2019 года помощь в продвижении продукции на международные рынки получили более 700 московских производителей. Они провели свыше девяти тысяч переговоров с зарубежными контрагентами», - рассказал он.

К примеру, в прошлом году три компании по производству продуктов питания приняли участие в международной выставке в Китае. По итогам этого мероприятия они заключили контракты на поставку товаров.

Экспертная аналитика Специалисты центра «Моспром» уделяют большое внимание аналитике и исследованию зарубежных рынков. В общей сложности с 2019 года они подготовили свыше 200 аналитических продуктов. В 2021 году сотрудники центра разработали цифровую модель оценки экспортного потенциала Adept 7. Такое устройство - первое в России, отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«Она позволяет проверить готовность компании к экспорту в целом и определить его потенциал в конкретную страну с определенным товаром», - отметил он.

По его словам, только в первом квартале 2024 года сервис посетили 2,5 тысячи раз.