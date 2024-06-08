08 июня 2024, 12:29

Свыше 700 компаний воспользовались поддержкой «Моспрома» за пять лет

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За последние пять лет мерами поддержки от центра «Моспром» воспользовались порядка 700 столичных компаний. Об этом во время Петербургского международного экономического форума заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Москва, заметил он, активно поддерживает развитие промышленности. К примеру, специалисты центра «Моспром» предоставляют производителям полный цикл поддержки по ведению внешнеэкономической деятельности.

«Всего с 2019 года помощь в продвижении продукции на международные рынки получили более 700 московских производителей. Они провели свыше девяти тысяч переговоров с зарубежными контрагентами», - рассказал он.

К примеру, в прошлом году три компании по производству продуктов питания приняли участие в международной выставке в Китае. По итогам этого мероприятия они заключили контракты на поставку товаров.

Экспертная аналитика Специалисты центра «Моспром» уделяют большое внимание аналитике и исследованию зарубежных рынков. В общей сложности с 2019 года они подготовили свыше 200 аналитических продуктов. В 2021 году сотрудники центра разработали цифровую модель оценки экспортного потенциала Adept 7. Такое устройство - первое в России, отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«Она позволяет проверить готовность компании к экспорту в целом и определить его потенциал в конкретную страну с определенным товаром», - отметил он.

По его словам, только в первом квартале 2024 года сервис посетили 2,5 тысячи раз.

Россия Китай Продукты Москва
08 июня 2024, 12:57
Минцифры запретит бизнесу отправлять запросы в госорганы на бумаге
Unsplash
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Бизнесу могут запретить отправлять какие-либо запросы в госорганы в любом виде, кроме электронного. Такую инициативу разрабатывает Минцифры, рассказал глава ведомства Максут Шадаев во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме, сообщило РИА «Новости».

Нововведение, по его словам, может вступить в силу уже в 2025 году.

«Прорабатываем инициативу запретить обращение бизнеса в любом виде, кроме электронного», - сказал министр.

Сейчас порядка 20% входящей документации приходит в Минцифры в бумажном виде. В основном это различного рода запросы, переписка по контрактам и отчетность.

На борту всех российских самолетов с 2028 года появится Wi-Fi. По словам Шадаева, это станет возможным после запуска спутниковой группировки. До 2030 года Россия планирует вывести порядка 737 низкоорбитальных спутников связи.

Самолеты Россия Бизнес Спутниковая связь ПМЭФ-2024
08 июня 2024, 09:44
Пятеро пострадавших во время теракта в «Крокусе» до сих пор в больницах — Мурашко
РИА «Новости»
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Пять человек, которые пострадали во время теракта в «Крокус Сити Холле», по-прежнему находятся в больницах. Медики оценивают их состояние как средней степени тяжести. Как сообщил ТАСС, об этом рассказал во время Петербургского международного экономического форума министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Пятеро пострадавших в результате теракта в „Крокус Сити Холле“ продолжают проходить лечение в стационарах Москвы и федеральных центров», - отметил он.

Врачам удалось спасти их жизни. Пострадавшие при теракте идут на поправку. Они находятся в состоянии средней степени тяжести, добавил Мурашко.

На месте «Крокус Сити Холла», где 22 марта в результате теракта погибли 145 человек, может появиться памятный сквер. Обсуждения о строительстве уже идут, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Вечером 22 марта вооруженные боевики ворвались в здание «Крокус Сити Холла». Перед началом концерта группы «Пикник» они начали стрелять по зрителям, после чего подожгли здание.

Пять человек, которые пострадали во время теракта в «Крокус Сити Холле», по-прежнему находятся в больницах. Медики оценивают их состояние как средней степени тяжести. Как сообщил ТАСС , об этом рассказал во время Петербургского международного экономического форума министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Здравоохранение Больницы Врачи Россия Москва Теракт в «Крокусе» ПМЭФ-2024
08 июня 2024, 09:31
Стало известно, сколько нужно средств для индексации пенсий работающих пенсионеров
РИА «Новости»
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На индексацию пенсий для работающих пенсионеров с 2025 года нужно будет минимум 100 миллиардов рублей. Такое заявление в рамках Петербургского международного экономического форума сделала вице-премьер РФ Татьяна Голикова, сообщил ТАСС.

При этом точную сумму, по словам Голиковой, нужно будет уточнить с учетом уровня индексации. Его обновят в феврале.

«Уровень индексации с 1 февраля будет определяться инфляцией года, в котором мы сейчас живем, но 100 миллиардов - это минимум», - сказала вице-премьер.

Сегодня в России порядка 7,8 миллиона работающих пенсионеров. Соцфонд обладает достаточным количеством средств, чтобы обеспечить индексацию выплат.

Президент Владимир Путин во время выступления на ПМЭФ заявил, что уже с 2025 года в стране возобновят индексацию пенсий работающим пенсионерам. Ее остановили в 2016 году.

Пенсия Рубль Пенсионеры Россия Бизнес ПМЭФ-2024
08 июня 2024, 08:46
Абхазия может стать лидером по количеству российских туристов
РИА «Новости»
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В этом году Абхазия может стать лидером по количеству российских туристов. Такое заявление на полях Петербургского международного экономического форума сделал президент Абхазии Аслан Бжания, сообщило РИА «Новости».

«Абхазия по итогам 2024 года может стать, скажем так, страной, где побывало большее количество туристов из России», - отметил Бжания.

Только за прошлый год в Абхазии ввели в эксплуатацию порядка 183 объектов туристической направленности. При этом в целом по стране их 1025. Все это, по его мнению, говорит, что Абхазия обладает огромным потенциалом. В полной мере раскрыть его можно при сотрудничестве с Россией, указал Бжания.

Уже в конце года в Абхазии запустят аэропорт в Сухуме. Ожидается, что самолеты из него смогут летать в семь российских городов. Такая мера может помочь увеличить поток туристов на 50%.

Путешествия Туризм Абхазия Самолеты Россия

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