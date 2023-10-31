Свыше 650 компаний приняли участие в Московской неделе интерьера и дизайна
Московская неделя дизайна, в которой приняли участие более 650 компаний из разных стран, подойдет к концу во вторник, 31 октября. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.
В ведомстве отметили, что мероприятие позволило посетителям оценить, выбрать и купить различные товары для интерьера, от мебели и декора до посуды и материалов для отделки.
«Помимо выставочной составляющей, идет процесс подписания соглашений как с бизнес-партнерами внутри страны, так и с зарубежными коллегами», - добавила руководитель столичного департамента Кристина Кострома.
В первые дни мероприятия участники заключили важные соглашения о сотрудничестве, включая строительство многофункционального центра в Дубае.
В рамках мероприятия состоялась образовательная программа с более чем 75 тематическими сессиями, на которых выступили свыше 100 спикеров из России и зарубежных стран.
В заключение III Московской недели интерьера и дизайна 31 октября пройдет выступление архитектора Даниэля Дендры, известного своими проектами жилых кварталов и небоскребов в разных странах мира, таких как Испания, Дубай и Австралия.
Ранее сообщалось о том, что Подмосковье представит проекты преобразования общественных мест на Всероссийском фестивале «Зодчество».