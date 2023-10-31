Свыше 650 компаний приняли участие в Московской неделе интерьера и дизайна

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В ведомстве отметили, что мероприятие позволило посетителям оценить, выбрать и купить различные товары для интерьера, от мебели и декора до посуды и материалов для отделки.

«Помимо выставочной составляющей, идет процесс подписания соглашений как с бизнес-партнерами внутри страны, так и с зарубежными коллегами», - добавила руководитель столичного департамента Кристина Кострома.

В первые дни мероприятия участники заключили важные соглашения о сотрудничестве, включая строительство многофункционального центра в Дубае.

В рамках мероприятия состоялась образовательная программа с более чем 75 тематическими сессиями, на которых выступили свыше 100 спикеров из России и зарубежных стран.

В заключение III Московской недели интерьера и дизайна 31 октября пройдет выступление архитектора Даниэля Дендры, известного своими проектами жилых кварталов и небоскребов в разных странах мира, таких как Испания, Дубай и Австралия.

Ранее сообщалось о том, что Подмосковье представит проекты преобразования общественных мест на Всероссийском фестивале «Зодчество».