Свыше 20 новостроек по реновации ввели в эксплуатацию на юге Москвы

«На юге столицы новые квартиры получили больше 11,2 тысячи человек из 72 домов. Сейчас возводим еще 17 новостроек - в районах Бирюлево Восточное и Бирюлево Западное, Нагатинский Затон, Нагорный, Нагатино-Садовники, Чертаново Южное и Царицыно», - написал он.

Кроме того, в муниципалитете подготовят условия для комфортной жизни и наладят социальную инфраструктуру. Так, в Чертанове Южном на Кировоградской улице построили детский сад, рассчитанный на 125 детей. Вдобавок на улице Газопровод планируют возвести еще одно учебное пространство для дошкольников на 150 мест.

В Бирюлеве Восточном почти завершили стройку детско-взрослой поликлиники. В Зябликове на пересечении улицы Шипиловской и Орехового проезда совсем скоро откроют физкультурно-оздоровительный комплекс «Акварис».

В Царицыне девелопер возведет специальную площадку для мотокросса. Для того чтобы оборудовать такое пространство, уже утвердили все документы землепользования и застройки.

Еще один дом по программе реновации введут к эксплуатацию в Нагатинском Затоне.