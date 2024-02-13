Свыше 20 домов снесли в Москве по программе реновации в этом году

«Программа реновации продолжает набирать обороты. С начала 2024 года в столице завершен демонтаж расселенных домов, расположенных в 11 районах в семи административных округах», - рассказал он.

Бочкарев подчеркнул, что на месте снесенных домов построят новое жилье для переселения жильцов, а также обустроят комфортную инфраструктуру.

Руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин отметил, что темпы сноса зданий по программе достаточно высокие: за 2023 год демонтировали более 200 расселенных жилых зданий.

Более того, за прошедшие пять лет в рамках проекта «Жилье» объем строительства и ввода жилых объектов в мегаполисе увеличился в два раза - с трех миллионов до пяти–семи миллионов квадратных метров в год.

Так, более 80 тысяч человек переедут в дома по реновации на юге Москвы. Для участников программы уже построили 27 домов.