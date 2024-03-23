Свыше 2 тысяч москвичей решили сдать кровь для пострадавших в Crocus City Hall
В Москве более двух тысяч человек сдадут кровь для пострадавших при теракте в Crocus City Hall. Об этом сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения столицы.
«Более 2000 москвичей выразили готовность сдать кровь пострадавшим», - отметили в ведомстве.
Потребность в крови и ее компонентах полностью обеспечена, заявила главврач Центра крови имени Гаврилова Ольга Майорова.
К акции по сдаче крови присоединилось и Подмосковье. В Московский областной центр крови с самого утра 23 марта потянулись неравнодушные. Люди приезжали из Реутова , Балашихи , других округов и даже из близлежащих регионов. Только за первый час работы центр принял более 600 доноров-добровольцев.
В подмосковном Минздраве пообещали продлить время работы - желающих помочь пострадавшим во время теракта в Crocus City Hall будут принимать до последнего, хотя запасы крови достаточные.