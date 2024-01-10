Свыше 18 домов во Владивостоке остались без отопления из-за порыва на сети

Авария произошла вечером 9 января, подтопленной оказалась территория в районе дома № 41 на улице Калинина. Специалисты уже приступили к ремонтно-восстановительным работам. Пока тепло не поступает в 18 многоквартирных домов.

«Восстановление коммунальных услуг и приведение участка в нормативное состояние поставлено в надзорном ведомстве на контроль», - передали в прокуратуре.

Ранее Следственный комитет Российской Федерации указал на чрезвычайную ситуацию в Подмосковье: в Люберцах, Раменском и Наро-Фоминске. Температура в жилых помещениях не соответствует нормам, отмечаются аварии и перебои с электричеством. Также специалисты продолжают устранять последствия прорыва в Климовске.

Тепло постепенно возвращают в дома жителей микрорайона.