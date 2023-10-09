Свыше 150 человек победили в московском чемпионате «Абилимпикс-2023»
Более 150 человек победили в московском чемпионате «Абилимпикс-2023». Далее они представят город на всероссийском конкурсе. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
Принимающие участие в соревнованиях делали сайты, проектировали роботов, моделировали одежду, ремонтировали автомобили и многое другое.
Мэр отметил, что ежегодно задачи становятся сложнее, а организаторы добавляют новые направления. К примеру, в этом году появились «Оператор беспилотного летательного аппарата» и «Проектирование нейросети».
Результаты конкурсантов оценивали 300 экспертов из лучших компаний Москвы. Самым способным участникам уже предложили работу или стажировку.
«Победители представят город на всероссийском конкурсе профессионального мастерства среди людей с ограниченными возможностями здоровья. Он пройдет в конце октября», - заявил Собянин.
Ранее стало известно, что более 20 московских промпредприятий стали лауреатами премии PromMOSCOW Awards.