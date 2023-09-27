Свыше 15 миллионов туристов посетили Москву за восемь месяцев

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«Траты путешественников за восемь месяцев оцениваются в 758,4 миллиарда рублей. Таким образом, в городской бюджет поступит 103,9 миллиарда рублей. Это 87% от доходов за весь 2022 год», - рассказала она.

Сергунина добавила, что в этот период загруженность гостиниц практически достигла 80%. Чаще всего туристы выбирали трехзвездочные и четырехзвездочные отели.

Кроме этого, многие туристы посетили не только Москву, но и ее ближайшие регионы. Например, они совершили поездки по программам «Москва Подмосковье. Два ритма идеального путешествия», «Три столицы: от рассвета до заката» и многим другим.

Ранее стало известно, что более семи миллионов туристов посетили Москву за лето. Основной поток составили жители других регионов России - около 6,5 миллиона человек. Однако растет и число зарубежных гостей.

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