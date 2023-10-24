Свыше 100 студентов из 39 стран приняли участие в московском проекте Export Lab

На мероприятии провели тематические встречи между иностранными студентами столичных вузов и представителями московских предприятий.

«По их результатам студенты уже начали свои стажировки в ряде московских компаний - например, в столичной анимационной студии, на производстве радиотехнических устройств и в бюро, специализирующемся на локализации программного обеспечения, сайтов и видео», - рассказала Кострома.

Начинающие специалисты помогают своим коллегам из Москвы. В их обязанности входит деловая переписка на иностранном языке с партнерам, подготовка презентаций и исследование рынков дружественных стран. Параллельно с этим они овладевают прикладными навыками, которые могут пригодиться для их дальнейшей карьеры.

Подать заявку можно на сайте Московского экспортного центра. Участие бесплатное и реализуется на безвозмездной основе.

Export Lab запустили в 2023 году в рамках работы «Московской школы экспортера». Его задача - подготовка предпринимателей для успешной работы на иностранных рынках. На данный момент в проекте участвуют учащиеся из Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы и многие другие.

Ранее заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала о доле малых и средних предприятий в столичной экономике.