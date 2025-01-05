05 января 2025, 01:57

Святочные гадания. Девушкам рассказали о самых простых способах узнать судьбу

РИА «Новости»
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Святки продлятся с 6 по 19 января. Девушки получат шанс в течение двух недель узнать свою судьбу. Блогер Фируза Саиджонова рассказала Пятому каналу о популярных святочных гаданиях.

Гадание с кольцом, хлебом и монетой нужно провести в рождественскую ночь. Девушке следует сесть за стол, завязать глаза и выбрать чашку с одним из трех предметов. Хлеб, по словам блогера, сулит достаток, монета - богатство, кольцо - скорое замужество.

Воском можно гадать не только на любовь. Саиджонова отметила, что нужно четко сформулировать вопрос и вылить расплавленный в металлической чашке воск в миску с водой. Понять значение получившихся фигурок способна только сама гадающая.

Для обряда с нитками потребуются несколько человек. Нужно раздать несколько отрезков одинаковой длины и поджечь. У кого быстрее догорит, та первой выйдет замуж.

Избранника можно увидеть во сне, если расчесать волосы, проговорить «Суженый мой, ряженый, приходи ко мне, расчеши меня» и положить гребень под подушку. Если зажечь свечу, подойти с ней к зеркалу и произнести «Суженый-ряженый, приди ко мне наряженный», жених покажется в отражении.

Кроме того, можно погадать на соленой рыбе. Для этого нужно поесть ее на ночь и со словами «Суженый мой, ряженый, приходи напоить меня» лечь в постель. Для того, чтобы приснился возлюбленный, Саиджонова посоветовала вечером ни с кем не разговаривать.

Блогер предложила один современный способ гадания - с использованием телефона. Нужно набрать любой номер, позвонить и спросить имя ответившего. Трубку возьмет тезка жениха или соперницы. Если ответит ребенок, то гадающая скоро обзаведется семьей с детьми.

Узнать будущее в более широком смысле можно из предсказаний. Глава Центрального духовного управления буддистов геше Йонтен предупредил, что 2025 год принесет новые возможности , а «бразильский Нострадамус» Атос Саломе - технологический прорыв.

Астрология
04 января 2025, 21:23
Единый центр спасения птиц откроют в Анапе
РИА «Новости»
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Новый большой центр по спасению птиц в городе-курорте Анапе откроют 5 января на базе пансионата «Полярные Зори». В нем создадут все условия для работы волонтеров и размещения птиц, сообщила пресс-служба мэрии Анапы со ссылкой на директора пансионата Гургена Антонова и руководителя центра Елену Холмирзаеву.

По словам Антонова, штаб организовали по просьбе городской администрации. Они передали волонтерам помещение площадью 200 квадратных метров, где будут мыть птиц.

«Сейчас там проводят холодную и горячую воду, устанавливают столы, делают разметку. Еще одно помещение отдали под размещение уже вымытых птиц в своих вольерах», - рассказал он.

Кроме того, волонтерам передали склады, где они смогут хранить свой инвентарь. Это помещения площадью от 100 до 200 квадратных метров, причем в зависимости от их потребностей. Помимо этого, волонтерам отдали штаб, где они смогут переодеваться, получать униформу и оборудование, трехразовое горячее питание.

Антонов добавил, что волонтеры там проживают с самых первых дней, бесплатно. Люди приехали со всех уголков страны.

По словам Холмирзаевой, на территории пансионата оборудовали площадку для утилизации отходов, что позволит не перекрывать городское движение для вывоза загрязненной воды.

Ранее оперштаб Краснодарского края сообщил, что орнитологи уже определили место для выпуска на волю отмытых от мазута птиц.

Волонтеры Инцидент в Керченском проливе Птицы Нефть Россия Краснодарский край Анапа Крушение танкеров в Керченском проливе
04 января 2025, 13:03
Сторонников легализации проституции в России назвали адвокатами дьявола
РИА «Новости»
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Легализация проституции в России недопустима. А те, кто заявляет, что торговля телом может быть законной профессией, кривят душой. Об этом депутат Госдумы Виталий Милонов заявил в беседе с 360.ru.

Парламентарий подчеркнул, что гражданам, рассуждающим о возможности легализации проституции в стране, стоит подумать о собственных родственницах женского пола. Ведь вряд ли кто-то из них пожелал бы подобной участи своей сестре, матери или дочери.

Приверженцев идеи сделать торговлю телом законной профессией Милонов назвал «адвокатами дьявола». Депутат также напомнил о результатах новогоднего рейда по борделям. В одном из публичных домов обнаружили мигранта, трансгендера* и гомосексуалиста* в одном лице. Политик призвал закрывать подобные места, а не поощрять извращения.

*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России.

Госдума РФ Россия Виталий Милонов
04 января 2025, 10:25
Роскачество предупредило об опасности купленных на обочине незамерзаек
РИА «Новости»
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В составе зимних стеклоомывающих жидкостей, которые продают на обочинах дорог, можно обнаружить метанол. Этот спирт запрещено использовать в производстве любых автомобильных жидкостей, сообщили ТАСС в Роскачестве.

«Производство и оборот любых автомобильных жидкостей на основе метанола в России запрещен. Однако именно такие жидкости можно встретить на обочинах дорог у „левых“ продавцов, в том числе поэтому покупать их опасно», - отметили в организации.

При покупке незамерзайки на обочине можно нарваться на дешевую подделку, которая содержит вредные компоненты. В Роскачестве отметили, что стеклоомывающая жидкость надлежащего качества не должна иметь резкого химического запаха. На упаковке оригинального товара должны быть указаны полное наименование изготовителя, его адрес, состав и температурный диапазон.

Роспотребнадзор также предупредил об опасности метанола в составе незамерзайки. Метиловый спирт считается сильным ядом.

Роскачество Покупки
04 января 2025, 09:44
Россиянам разъяснили нюансы оплаты больничного в новогодние праздники
РИА «Новости»
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Декан факультета права НИУ ВШЭ доктор юридических наук Вадим Виноградов рассказал, как в новогодние праздники оплачивается больничный. Его слова привел RT.

Профессор напомнил, что работнику для получения выплаты необходимо обратиться в поликлинику и оформить больничный лист. При расчете учитывают среднедневную заработную плату, страховой стаж и количество дней заболевания. Чем дольше сотрудник работал, тем более высокой будет сумма выплаты.

«То есть в случае стажа менее пяти лет пособие составит 60% от среднего заработка, от пяти до восьми лет - 80%, а стаже более восьми лет - 100%», - отметил Виноградов.

Также он добавил, что среднедневной заработок рассчитывают, исходя из доходов сотрудника за два года, предшествующих официальной дате начала заболевания. Таким образом, если больничный открыли с 1 января 2025 года, то будут учитываться доходы за 2023 и 2024 годы.

Ранее россиянам объяснили, почему 13-ю зарплату не сделают обязательной.

Праздники Работа Больничный

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