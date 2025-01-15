15 января 2025, 02:19

Святая вода. Священник рассказал, кому ее нельзя пить

РИА «Новости»
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Святая вода всегда присутствовала в жизни православного человека, сопровождая его с момента крещения и до упокоения, но при этом не всем людям разрешено ее пить. Об этом Пятому каналу рассказал священник храма Спасителя Петра, Митрополита Московского в Санкт-Петербурге Николай Савченко.

По его словам, принесенную из храма воду можно пить на постоянной основе, употреблять натощак каждый день с утра или на ночь, но не нужно держать ее месяцами или даже годами. Это неправильно.

Священник добавил, что святую воду можно не только пить. Ею можно обтирать лицо, мазать больные места на теле, окроплять жилище, пищу, машину, саженцы растений и домашний скот.

При этом существует и запреты. Савченко пояснил, что есть четыре категории людей, кому нельзя пить святую воду. Это некрещеные люди, грешники, люди, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения, а также сытые. Кроме того, под запретом ее употребление во время эзотерических или колдовских ритуалов.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал, что современные христиане смогут попасть в Царство Божие , если ответят взаимностью на любовь Господа.

Священники РПЦ Православие Правила Запреты Россия Интервью
15 января 2025, 02:41
Уникальная беспохмельная водка появилась в России
Freepik
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Всероссийский научно-исследовательский институт пищевой биотехнологии (ВНИИПБТ) разработал рецепт водки на основе лимонника китайского, который снизил остроту похмельного синдрома. Об этом сообщили на сайте центра.

«Показатель синдрома отмены этанола после введения тестируемых напитков для контрольной рецептуры составил 9,4 балла, для обновленной рецептуры - четыре балла, то есть отмечено снижение на 57%», - заявили в центре.

На начальном этапе ученые разработали 20 различных вариантов и провели 17 дегустаций, чтобы выявить лучшие из них.

Токсикологические испытания финальных образцов водки заняли два месяца. Наилучшим составом признали тот, который содержал комплексную природную добавку с лимонником китайским.

Технологическую карту по разработанной инновационной рецептуре утвердили и передали производителю водки. В центре уточнили, что запуск продукта с новой рецептурой начались уже в декабре 2024 года.

Ранее международные исследователи выяснили, что регулярное употребление алкоголя увеличивает риск развития колоректального рака на 15%.

Алкоголь Ученые Россия
15 января 2025, 00:12
Испачканный в мазуте лебедь исполнил мечту волонтера из Анапы
Freepik
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Волонтер из Анапы Лариса Шульц-Попова всю жизнь хотела обнять лебедя. Мечта девушки сбылась, когда она отмывала птиц от мазута, разлившегося после крушения танкеров в Черном море, сообщило РИА «Новости».

В интервью Лариса рассказала, что стала помогать спасать птиц в центре «Аристей» в первые дни после ЧП. По ее словам, она носила пострадавших пернатых к себе домой, где мыла их.

По словам волонтера, у нее была мечта - «пообниматься с лебедем и дельфином». В один из дней в «Аристей» привезли лебедя с мазутой на грудке.

«Я его держала, так как он на меня не шипел, ну и вот такие получила обнимашки. При встрече он сразу выбрал меня, лег на плечо, я плакала, целовала его», - рассказала собеседница агентства.

После того, как лебедя отмыли, накормили и отпустили отдыхать на ферме, он улетел.

Глава республики Сергей Аксенов ранее заявил, что у берегов Крыма из-за разлива мазута погибли три дельфина. Сейчас в регионе активно спасают морских птиц, испачкавшихся в нефтепродуктах.

Черное море Волонтеры Крым Птицы Анапа Крушение танкеров в Керченском проливе
14 января 2025, 19:52
Путин рассказал о впечатляющих успехах Крыма с момента воссоединения с Россией
РИА «Новости»
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Крым и Севастополь добились значительных успехов по многим направлениям с момента воссоединения с Россией. Об этом президент Владимир Путин заявил во время совещания по вопросам социально-экономического развития республики.

«За время, прошедшее с исторического момента воссоединения с Россией, Крым и Севастополь добились действительно впечатляющих успехов», - сказал глава государства, добавив, что оба региона имеют серьезное, стратегическое значение для страны.

Российский лидер заметил, что в первую очередь возросло качество жизни на полуострове, развилась социальная сфера и базовые отрасли экономики. По словам Путина, на это выделяют большие средства, использование которых нужно строго контролировать.

Объемы регионального валового продукта в Крыму и Севастополе за последние десять лет выросли в разы.

«В Крыму - в 3,7 раза, а в Севастополе - аж в 8,7 раза. Также динамично росли темпы инвестирования в значимые проекты развития», - отметил Путин.

Президент России добавил, что с 2014 по 2024 годы Крым посетили больше 20 миллионов туристов. Туристическая инфраструктура полуострова качественно обновляется.

Во время совещания Путин также указал на необходимость более активно вести расчистку побережья Черного моря от мазута. Соответствующее поручение лидер государства дал правительственной комиссии.

Крым Севастополь Владимир Путин
14 января 2025, 18:56
Сумевших перехитрить телефонных мошенников россиян предложили премировать
РИА «Новости»
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Депутаты Госдумы обратились к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с предложением премировать людей, сумевших обхитрить телефонных мошенников. Копия документа поступила в распоряжение 360.ru.

«Помощь граждан в борьбе с телефонными мошенниками крайне полезна. Но сейчас у большинства россиян нет мотивации помогать правоохранительным органам в этой работе», - объяснили парламентарии.

За информацию, которая поможет задержать аферистов, предложили награждать суммой в районе 100 тысяч рублей. По мнению депутатов, это также поможет снизить число диверсий, связанных с поджогами государственных объектов за вознаграждение.

Они привели пример, когда мошенники сами лишились денег. В декабре прошлого года злоумышленники потребовали от жителя Камчатки поджечь полицейскую машину, но тот заставил их сначала перевести аванс - 70 тысяч рублей, - а после перестал выходить с ними на связь.

Ранее дизайнер Артемий Лебедев призвал меньше говорить по телефону с незнакомыми людьми, чтобы снизить риск стать жертвой телефонного мошенничества. Он добавил, что все аферисты будут «гореть в аду».

МВД РФ Мошенничество Депутаты Деньги Полиция

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