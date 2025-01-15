Святая вода. Священник рассказал, кому ее нельзя пить

По его словам, принесенную из храма воду можно пить на постоянной основе, употреблять натощак каждый день с утра или на ночь, но не нужно держать ее месяцами или даже годами. Это неправильно.

Священник добавил, что святую воду можно не только пить. Ею можно обтирать лицо, мазать больные места на теле, окроплять жилище, пищу, машину, саженцы растений и домашний скот.

При этом существует и запреты. Савченко пояснил, что есть четыре категории людей, кому нельзя пить святую воду. Это некрещеные люди, грешники, люди, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения, а также сытые. Кроме того, под запретом ее употребление во время эзотерических или колдовских ритуалов.

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