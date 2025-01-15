Святая дата. Важность празднования юбилея Победы подчеркнули в Кремле

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«Этот год - 80-летие победы. Наверное, это абсолютно главное событие со всех точек зрения: патриотической, идеологической и организационной. Это святая дата для нашей страны», - сказал он.

Песков добавил, что президент Владимир Путин в среду работает в Ново-Огареве, в режиме видеоконференции он проведет заседание российского организационного комитета «Победа».

Ранее Путин обсудил с членами Совбеза обеспечение безопасности в рамках подготовки и проведения празднования 80-летия Победы. Этот вопрос президент поднял на совещании.

Заместитель начальника эксплуатационного главка Управления делами президента России Павел Зубов отмечал, что к параду 9 мая Красную площадь в Москве украсят по-особенному.