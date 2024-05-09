Священный праздник для страны. Путин поздравил ветеранов с Днем Победы
Президент России Владимир Путин обратился к ветеранам Великой Отечественной войны, поздравив их с Днем Победы. О значении главного праздника страны глава государства заявил с трибуны на Красной площади.
«Поздравляю вас с Днем Победы, с нашим самым главным, подлинно народным, священным праздником», - подчеркнул президент.
Сегодня россияне чествуют отцов, дедов и прадедов, защитивших родную землю и сокрушивших нацизм, продолжил Путин, указав на величайшие достижения предков.
«Они освободили народы Европы, достигли вершин ратной и трудовой доблести», - указал он.
Также глава государства обратил внимание на попытки ряда стран искажать правду о Второй мировой войне.
«Она мешает тем, кто привык строить свою по сути колониальную политику на лицемерии и лжи», - констатировал президент