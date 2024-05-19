Священник в День жен-мироносиц напомнил об особой роли женщин

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«Второе воскресенье после Пасхи посвящено воспоминанию святых жен-мироносиц - тех женщин, которые первые пришли к гробу, в котором лежало тело Иисуса Христа», - пояснил священник.

Этот день церковь отмечает как праздник всех женщин-христианок. Протоиерей напомнил об особой роли женщин в обществе и семье.

В первое после Пасхи воскресенье отмечают Красную горку.

Праздник имеет языческое происхождение, однако Церковь признает его. В 2024 году Антипасху отмечали 12 мая.