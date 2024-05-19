19 мая 2024, 02:53

Священник в День жен-мироносиц напомнил об особой роли женщин

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В День жен-мироносиц церковь вспоминает подвиг любви, веры и преданности, подчеркивая особую роль женщин в семье и обществе. О религиозном празднике РИА «Новости» рассказал клирик столичного храма Сорока Севастийских мучеников в Спасской слободе протоиерей Максим Первозванский.

«Второе воскресенье после Пасхи посвящено воспоминанию святых жен-мироносиц - тех женщин, которые первые пришли к гробу, в котором лежало тело Иисуса Христа», - пояснил священник.

Этот день церковь отмечает как праздник всех женщин-христианок. Протоиерей напомнил об особой роли женщин в обществе и семье.

В первое после Пасхи воскресенье отмечают Красную горку.

Праздник имеет языческое происхождение, однако Церковь признает его. В 2024 году Антипасху отмечали 12 мая.

Праздники Священники Пасха Семья Женщины Религия Иисус Христос
18 мая 2024, 23:24
Стало известно об объемах пассажирских авиаперевозок внутри России в 2024 году
РИА «Новости»
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Объем внутренних пассажирских авиаперевозок в России по итогам 2024 года сократится на 7% поо сравнению с прошлым годом и составит 77,3 миллиона человек. Об этом сообщили на официальном сайте нормативно-правовых актов.

Количество зарубежных перевозок, согласно прогнозу, также снизится на 7% и составит 20,8 миллиона пассажиров.

Ранее правительство РФ приняло решение в период с 2024-го по 2030-й годы поставить авиаперевозчикам 990 самолетов отечественного производства. Речь идет о таких машинах, ка SSJ New, МС-21-310, Ил-114-300, Ту-214, Ил-96-300, ТВРС-44 «Ладога», «Освей» (ЛМС-192) и «Байкал». Кроме того, предполагается передача 765 вертолетов «Ансат», Ми-8МТВ-1 и Ми-ВАМТ.

Туризм Самолеты Россия
18 мая 2024, 22:53
В Минсельхозе опровергли дефицит кисломолочной продукции в России
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Дефицит кисломолочной продукции на рынке в России исключили, сырья на ее производство хватает. Об этом заявили в министерстве сельского хозяйства РФ, передало РИА «Новости».

«У молочных предприятий сформированы достаточные запасы необходимого сырья для производства, в том числе бактериальных заквасок», - заявили в ведомстве.

Там отметили, что данная продукция непрерывно поступает в страну, трудностей с поставками нет.

«Нехватка кисломолочной продукции на внутреннем рынке исключена», - подчеркнули в Минсельхозе РФ.

Ранее поставщик заквасок Chr. Hansen датская компания Novonesis ушла из России. Как сообщило издание Shopper’s, деятельность предприятия свернут в государстве в течение года.

Ранее стало известно, что объем производства молочной продукции увеличился в Московской области за год. Суммарная выручка превысила 35 миллиардов рублей, это на 27,9% больше, чем в прошлом году.

Сельское хозяйство Россия
18 мая 2024, 22:25
Счета немецкого Commerzbank на 94 млн евро арестовали по иску «Русхимальянса»
Global Look Press
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Арбитражный суд арестовал активы немецкого Commerzbank на сумму 94 миллиона евро по иску российского оператора по переработке газа «Русхимальянс». Счета арестованы в качестве обеспечительной меры, сказано в картотеке, документ опубликован на сайте суда.

«Русхимальянс» является оператором комплекса по переработке газа близ Усть-Луги, учрежден компаниями «Газпром» и «Русгаздобыча». По иску суд наложил арест на активы и ценные бумаги, принадлежащие «Коммерцбанк Акциенгезелльшафт», а также на ценные бумаги, принадлежащие АО «Коммерцбанк» (Евразия) на сумму 93 688 440,53 евро.

Предусмотрен арест средств, которые будут поступать на счета банков, а также их недвижимое имущество.

Днем ранее суд вынес решение об аресте российских активов и недвижимости Deutsche Bank и Unicredit.

Под арест попали активы на 238,6 миллиона евро и 462,6 миллиона евро соответственно.

Евро Суд Недвижимость Переработка Аресты Газпром
18 мая 2024, 20:29
«Ложь и провокации». Чеченский омбудсмен — о помогавших Заурбековой правозащитниках
Global Look Press
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Помогающие Лии Заурбековой правозащитники — это «озабоченные» деятели, призванные нагнетать ситуацию вокруг Чеченской Республики. Такое мнение в Telegram-канале высказал омбудсмен Мансур Солтаев. Он считает, что ажиотаж вокруг сбежавшей из дома девушки-чеченки нагнетается искусственно.

Сотаев отметил, что ситуацией вокруг Заурбековой воспользовались «озабоченные» деятели, целью которых является нагнетание обстановки и максимально широкий резонанс.

«Одним словом - ложь и провокации, а говорить об ущемлении прав девушек в их семьях - это работа, бизнес под прикрытием правозащитной деятельности», - заявил уполномоченный по правам человека.

Правозащитные группы он назвал инструментами для глобальных мировых задач, и перед ними стоят совсем не правозащитные цели.

Солтаев отметил, что ситуацию с Лией взял на контроль советник главы Чечни Адам Делимханов. Омбудсмен заявил, что ущемление дочерей в чеченском обществе сильно осуждается, и вряд ли бы кто-то на такое решился.

Помогающие Лии Заурбековой правозащитники - это «озабоченные» деятели, призванные нагнетать ситуацию вокруг Чеченской Республики. Такое мнение в Telegram-канале высказал омбудсмен Мансур Солтаев. Он считает, что ажиотаж вокруг сбежавшей из дома девушки-чеченки нагнетается искусственно.

Чечня Семья Бизнес

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