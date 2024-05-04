Священник развеял самый распространенный миф о Благодатном огне

Среди верующих появилось много мифов о схождении Благодатного огня. Например, что если он не сойдет - якобы произойдет конец света. Эту выдумку развеял настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Семистрельная», священник Вологодской епархии Русской православной церкви Илья Савастьянов в беседе с Life.ru.

«Все же самое главное чудо для христианина - это Воскресение Господа и Бога Иисуса Христа, и необходимо стараться акцентировать все внимание на этом событии, и схождение Благодатного огня напоминает нам об этом», - напомнил богослужитель.

Священник объяснил, что к встрече Благодатного огня не предусмотрено определенной подготовки, ведь православные христиане и без того проводят Великую субботу в посте, читают Священное Писание и молитвы.

Богослужитель отметил, что лампадку с Благодатным огнем допустимо зажечь дома и поместить рядом с окнами.

Ранее стало известно, что в субботу 4 мая доставят Благодатный огонь из иерусалимского храма Воскресения Христова в Москву. Представители разных епархий примут его в аэропорту Внуково. В ходе пасхального богослужения его привезут в храм Христа Спасителя. Также лампады получат представители приходов в 15 московских храмах.