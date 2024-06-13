Священник рассказал, сколько времени Христос был на Земле после воскресения

Согласно описанным в Евангелии событиям, Спаситель вознесся на небо на сороковой день после победы над смертью. Однако при этом он продолжал являться своим ученикам - апостолам.

«Можно с уверенностью сказать, что это продлилось до Пятидесятницы (50 дней после Пасхи)», - сказал священник.

При этом он сослался на книгу Деяний Апостольских, в которых описываются события, когда Христос уже вознесся на небо.

Праздник Вознесения отмечают на 40-й день после Пасхи , он всегда приходится на четверг. В 2024 году этот день выпадает на 13 июня.