Священник рассказал, сколько времени Христос был на Земле после воскресения
Достоверно неизвестно, сколько времени после своего воскресения Иисус Христос оставался на Земле. Председатель Учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов в преддверии праздника Воскресения Господня рассказал РИА «Новости» о том, какие существуют версии на эту тему.
Согласно описанным в Евангелии событиям, Спаситель вознесся на небо на сороковой день после победы над смертью. Однако при этом он продолжал являться своим ученикам - апостолам.
«Можно с уверенностью сказать, что это продлилось до Пятидесятницы (50 дней после Пасхи)», - сказал священник.
При этом он сослался на книгу Деяний Апостольских, в которых описываются события, когда Христос уже вознесся на небо.
Праздник Вознесения отмечают на 40-й день после Пасхи , он всегда приходится на четверг. В 2024 году этот день выпадает на 13 июня.