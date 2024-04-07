Священник рассказал о популярной традиции в Благовещение

«В праздник есть не богослужебная, но любимая верующими традиция - после литургии выпускают подготовленных к этому птиц, чаще всего голубей. То, что птица свободно вылетает, символизирует Богом данную человеку свободу, о чем напоминает и сам праздник Благовещения», - рассказал он.

Также отпускание голубей на волю служит напоминанием о действии Духа Святого. В другом евангельском сюжете рассказывали о сошествии Духа Святого в виде голубя во время крещения Спасителя в реке Иордан.

Ранее «360» разобрался в истории и традициях благовещения Пресвятой Богородицы. Это поистине радостный праздник в православном календаре. Верующие в этот день вспоминают о счастливой новости, которую архангел Гавриил принес Деве Марии.