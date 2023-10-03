Свинину нашли в халяльной колбасе с Урала

Читайте нас в:

Ведомство и общественная организация «Комитет общественного контроля» устроили закупку в конце сентября. Пробы отправили на анализ в Федеральный центр охраны здоровья животных. В вареной колбасе «Мусульманская» и «Докторской с мясом цыплят-бройлеров. Халяль» обнаружили ДНК свиньи.

Россельхознадзор выдал предостережения ИП Карамышевой и ООО «Равис - птицефабрика Сосновская». Материалы проверки отправят в прокуратуру Свердловской области, чтобы она приняла меры административного реагирования. В ведомстве предупредили, что производителям грозит отзыв деклараций о соответствии.

Это не первый подобный случай. В 2019 году на Урале находили полуфабрикаты со свининой, помеченные знаком «Халяль».

В магазинах Екатеринбурга проверили халяльную колбасу и нашли фальсификат. В продуктах двух марок обнаружили ДНК свиньи. Управление Россельхознадзора по Свердловской области объявило на своем сайте , что передаст материалы в прокуратуру.