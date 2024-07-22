22 июля 2024, 07:27

Свидетельство о рождении в России предложили снабжать фотографией

Unsplash
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В России предложили изменить внешний вид и порядок получения свидетельства о рождении. Депутат Госдумы Султан Хамзаев призвал сопровождать документ фотографией ребенка и до получения паспорта трижды обновлять ее, сообщило РИА «Новости».

Народный избранник обратился с такой идеей к вице-премьеру России Татьяне Голиковой. По его мнению, свидетельство о рождении в нынешнем формате не позволяет идентифицировать ребенка, поэтому не имеет смысла. К тому же, по словам Хамзаева, оно слишком хрупкое, пачкается и рвется. Он предложил изменить внешний вид документа и обновлять его по мере взросления владельца.

«Считаю, что в свидетельстве о рождении должна быть как минимум фотография ребенка, с изменениями в три, семь, 10 лет», - заявил депутат.

Хамзаев предложил размещать фото ребенка в виде QR-кода, который считывался бы через сайт госуслуг. В этом случае к моменту получения паспорта у подростков уже имелся бы личный кабинет и опыт его использования.

Минздрав в 2020 году предлагал перевести свидетельства о рождении в электронный формат. Это позволило бы оформлять документ дистанционно.

Паспорта Дети Депутаты
22 июля 2024, 00:52
«Добились результата». Адвокат — об аресте пранкера Эдварда Била в Москве
РИА «Новости»
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Скандального блогера Эдварда Била арестовали на 13 суток за мелкое хулиганство в Москве после того, как он прокатился на самокате по улицам Одинцова в форме сотрудника полиции и приставал к людям, размахивая поддельным удостоверением. Почему арест не остановит пранкера от розыгрышей на грани фола, объяснил ведущей 360.ru Ксении Жеребцовой адвокат правового центра «Человек и закон» Сергей Горшков.

На вопрос, достаточно ли за мелкое хулиганство ареста на 13 суток , юрист ответил, что в рамках действующего законодательства это максимально возможное и максимально строгое наказание за совершенные блогером действия.

«Надо понимать, что действия так называемых пранкеров в данной ситуации носили явно умышленный характер», - заявил собеседник 360.ru.

Второй момент касается наличия умысла. По словам Горшкова, Бил и его напарник прекрасно понимали, что им за это грозит.

«Я глубоко сомневаюсь, что человек, который побывал в местах лишения свободы, совершая административное правонарушение, не понимает, что за это он вновь понесет наказание, в том числе, связанное с определенным лишением и ограничением свободы», - подчеркнул адвокат.

В заключение собеседник 360.ru отметил, что Бил с его приятелем добились результата, ведь их фамилии, их действия, а также в целом блогерскую деятельность начали обсуждать на всех массовых федеральных каналах.

Адвокаты Блогеры Россия Аресты Полиция Эдвард Бил Электросамокаты
21 июля 2024, 23:08
«У парня два пропущенных». Петербурженка нокаутировала назойливого поклонника
Freepik
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В соцсетях завирусилось видео, на котором жительница Санкт-Петербурга отправила в нокаут наглого ухажера. Получившая в одночасье известность девушка оказалась чемпионкой по смешанным единоборствам, сообщила «Российская газета».

В Сети стало популярным видео из бара на Думской улице, на котором девушка с двух ударов уложила приставучего поклонника. Молодой человек агрессивно оказывал ей знаки внимания, что ей не понравилось. Охранник не смог его успокоить, поэтому она взяла дело в свои руки.

По данным «РГ», на видео попала Алиса Иринина. В тот день она отмечала свой 21-й день рождения. Как выяснилось, она занимается спортом с юных лет. В 2017 году она победила на Кубке России по ушу-саньда, а в 2020-м выступила на чемпионате мира по КЭМПО ММА, завоевав бронзовую медаль.

Пользователи Сети оценили видео с нокаутом. В кратчайшие сроки она стала народной героиней благодаря своей смелости и умению за себя постоять. При этом сама ситуация уже трансформируется в мемы. Так, наглому поклоннику уже приписали фразу: «У меня от девушки два пропущенных».

Ранее в Санкт-Петербурге вытащили молодого полицейского из реки Ждановка, который до прыжка в воду подрался с неизвестным , ударив последнего бутылкой по голове.

Санкт-Петербург Спортсмены Соцсети Женщины Мужчины
21 июля 2024, 20:55
Запрет на публичные молитвы в России опровергли
РИА «Новости»
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Публикации о введении в России административного наказания за религиозные обряды в общественных местах не соответствуют действительности. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Она подчеркнула, что подобного распорядительного акта министерство не издавало и не направляло в территориальные управления.

«Призываем журналистов и представителей блогосферы доверять только официальным сообщениям и воздержаться от распространения недостоверной информации», - написала Волк.

МВД РФ Россия Религия
21 июля 2024, 18:30
«Теперь это ваша проблема». Иркутянка бросила собаку в ветклинике из-за денег
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В Иркутске женщина принесла в ветклинику раненую дворняжку, но, узнав стоимость лечения, сбежала, заявив, что собака — не ее проблема. Врачи не бросили пса в беде, выхаживают его, и не исключают, что он пострадал по вине горожанки. Дело в том, что иногда автомобилисты сбивают животных, а потом вот так подбрасывают ветеринарам.

Сбивают собак и кошек, а потом подкидывают в ветклиники Ветеринары оставили собаку в стационаре, препараты, которые нужны для ее лечения, оплачивает клиника.

Анна добавила, что в тот же день сотрудники обратились в полицию и написали заявление о жестоком обращении с животным.

В домашних условиях спасти было бы нереально По информации kp.ru, пострадавшую дворнягу принесли в клинику 20 июля. Собака была в очень тяжелом состоянии, шевелиться почти не могла.

Специалисты пришли к выводу, что у пса дыхательная недостаточность, которая развилась из-за сильного удара. Наиболее вероятными причинами этого, по мнению врачей, могло быть или ДТП, или жестокое обращение.

При этом женщина, которая принесла дворняжку, заверила ветеринаров, что хозяйкой не является, а просто нашла собаку и хотела помочь. Как на самом деле было дело, остается только гадать, поделилась в беседе с изданием главврач ветклиники Анна.

За прием дама заплатила 700 рублей. Но псу требовались обезболивающие уколы и восстановление в кислородной камере. Проводить такие процедуры дома было бы нереально, собака бы однозначно погибла, пояснили ветеринары.

Поэтому женщине объяснили, что животное надо оставить в стационаре минимум на три-четыре дня. Стоимость одних суток составляла три тысячи рублей.

Когда озвучили сумму, поведение горожанки резко изменилось. Она спешно покинула клинику, заявив, что ей надо подышать.

По словам главврача, при схожих обстоятельствах в клинику ранее уже попали четыре тяжело больных кота. Кого-то принесли усыпить, от кого-то просто отказались хозяева.

Собеседница издания подчеркнула, что клиника всегда старается идти навстречу людям. Бывают ситуации, что пациентов лечат в долг, кому-то помогают волонтеры.

«Но этот поступок - вопиющее хамство», - возмутилась Анна.

Также гравврач обратила внимание, что на собаке, которую бросила женщина, был ошейник. Поэтому сейчас клиника пытается найти ее прежних владельцев. Если их не найдут, псу будут искать новую семью. Но сначала ему надо полностью выздороветь. За жизнь животного продолжают бороться.

Волонтеры ДТП Собаки Животные

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