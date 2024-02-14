Свидание с собой. Как пережить 14 февраля одиноким

Специалист назвала нормальным отсутствие пары и заметила, что важно это понимать.

«Очень часто люди думают, что с ними что-то не так, если у них нет пары. Они обычно сравнивают себя с теми, у кого есть вторая половинка. Остановитесь, отметьте плюсы этого состояния. А если хотите - устройте свидание с самим собой. Сделайте себе такой подарок, который хотели бы получить от своего избранника или избранницы», - посоветовала Скалубо.

По ее словам, человеческой психике также будет полезно немного «пострадать». Например, погоревать о прошлых отношениях или тех, что не сложились, и распрощаться с ними.

«Но можно провести день в позитивной обстановке - сходить в спа, на массаж, полностью посвятить его себе», - предложила психолог.

Другой популярной психологической практикой она назвала письмо в будущее. Его можно открыть через несколько лет, и тогда послание станет хорошей поддержкой.

В России с каждым годом все меньше людей отмечают День святого Валентина. В 2023 году лишь 12% граждан заявили, что праздновали День всех влюбленных.