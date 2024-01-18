18 января 2024, 20:37

Свежие следы горения обнаружили на месте крушения борта Пригожина

РИА «Новости»
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На месте крушения самолета основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина обнаружили свежие следы горения. Об этом сообщил «Московский комсомолец».

Покрытый сажей снег близ мемориала Пригожину заметила журналистка издания Екатерина Царева, которая побывала на месте падения. Она не стала уточнять, что именно горело рядом с памятником. Также рядом не было самих подожженных предметов.

По данным издания, подъезд к месту крушения самолета расчистили с помощью специальной техники. Кто организовал расчистку дороги, неизвестно.

Царева добавила, что в районе села Куженкино Тверской области, на месте падения самолета, установили памятную доску со списком погибших. Рядом поставили несколько флагов с эмблемами ЧВК «Вагнер».

Бизнес-джет с главой ЧВК «Вагнер» рухнул 23 августа 2023 года. Президент Владимир Путин сообщил, что в телах погибших в авиакатастрофе с Пригожиным обнаружили осколки гранат, отметив, что внешнего воздействия на самолет не было.

Памятники Авиакатастрофы Самолеты Евгений Пригожин
18 января 2024, 19:55
Более 150 тысяч московских водителей не пропустили пешеходов в 2023 году
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Сотрудники Госавтоинспекции пресекли более 154 тысяч нарушений, когда водители не пропускали пешеходов, в 2023 году. Об этом сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

«Профилактика дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, предупреждения и пресечения нарушений правил перехода проезжей части является одним из приоритетных направлений деятельности Госавтоинспекции», - подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, по данным пресс-службы, пешеходы совершили более 121 тысячи нарушений правил дорожного движения В ведомстве обратились к водителям, напомнив правила дорожного движения: приближаясь к пешеходному переходу, необходимо сбавить скорость и уступить дорогу пешеходам, если она находятся у перехода. Пешеходов также попросили быть аккуратными.

Правила ГИБДД Дороги Водители Москва
18 января 2024, 19:39
«Московские сезоны» продолжат проводить тренировки на катках до конца зимы
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На площадках проекта «Московские сезоны» будут работать 15 бесплатных катков до конца зимы. Горожане могут посещать занятия на коньках, которые действуют в рамках проекта «Мой спортивный район». Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Каждое воскресенье, с 12:00 до 15:30, проводят тренировки, на которые можно предварительно записаться. Максимально мастер-класс могут посетить 30 человек.

Встречи доступны не только для взрослых, но и для детей и подростков от 10 до 14 лет. Их проводят с 12:00 до 13:00. Для юных москвичей и их родителей есть семейные тренировки с 13:15 до 14:15, а с 14:30 до 15:30 обучают только взрослых.

Катки находятся по следующим адресам: площадь Революции; Профсоюзная улица, владение 41; сквер у станции метро «Некрасовка»; Ключевая улица, владение 22; улица Перерва, владение 52; Матвеевская улица, владение 2 и многим другим.

Проект «Мой спортивный район» регулярно готовит бесплатные круглогодичные тренировки для уроженцев столицы. Занятия проходят на свежем воздухе несколько раз в неделю, а курируют их эксперты Москомспорта. Проект удобен для москвичей, так как мероприятия есть во всех районах.

Стало известно, что упорство и хорошая физическая форма помогли фигуристам из Раменского стать чемпионами.

Спортсмены Москва
18 января 2024, 18:57
Суд продлил арест фигурантам дела о гибели туристов в московском коллекторе
РИА «Новости»
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Фигурантам дела несчастного случая в московском коллекторе продлили меру пресечения. Об этом сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

В четверг, 18 января, Басманный районный суд города Москвы продлил меру пресечения в виде заключения под стражу Никите Дубасу и Александру Киму, которых обвиняют по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

«Мера пресечения продлена до 21 апреля 2024 года», - отметили в суде.

По данным следствия, 20 августа 2023 года обвиняемые организовали экскурсию для группы из семи человек по подземному коллектору реки Неглинки в Москве. Во время мероприятия начался сильный ливень, в результате чего коллектор затопило. Все участники погибли, среди них были несовершеннолетние.

Суд Аресты Коллекторы Москва
18 января 2024, 18:51
Главархив Москвы начнет принимать воспоминания горожан о праздниках
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Главархив Москвы и центры московского долголетия открывают новый этап проекта «Линия жизни» в честь трехлетия клуба. Тематика — Год семьи. Теперь участники смогут сдавать на хранение в архив столицы материалы о праздниках в их семьях. Об этом сообщили на официальном сайте мэра города.

Главархив Москвы и центры московского долголетия открывают новый этап проекта «Линия жизни» в честь трехлетия клуба. Тематика - Год семьи. Теперь участники смогут сдавать на хранение в архив столицы материалы о праздниках в их семьях. Об этом сообщили на официальном сайте мэра города.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова подчеркнула, что за время работы клуба к нему присодинились более 500 участников. Многие сдали свои произведения на хранение. Работники учреждения провели встречи для мемуаристов.

По словам заммэра, в Год семьи решили создать много историй о важных датах и праздниках, которые расскажут горожане старшего возраста. Кроме того, специалисты Главархива подготовят мастер-классы для участников клуба, а по результатам выпустят общий сборник по работам москвичей.

«В нем отразим истории из жизни обычных семей, которые точно так же невероятно важно сохранять, как и официальную историю столицы», - рассказала Ракова.

Первые лекции состоятся в феврале в центрах Московского долголетия. В течение года года жителям столицы предложат подготовить воспоминания о важных праздниках: Дне защитника Отечества, Международном женском дне, Пасхе и других.

Также можно будет поделиться памятными моментами и фотографиями о летнем отдыхе в пионерских лагерях, путешествиях по России и работе в комсомольских и студенческих отрядах.

Праздники Семья Москва

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