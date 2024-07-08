Светская Москва собралась на Пушкинском балу в Гостином дворе

«2024 год объявлен Указом президента России годом празднования 225-летия Александра Пушкина в знак признательности за его вклад в формирование современного русского языка. Проведя Пушкинский бал, Корпорация „Синергия“ внесла свой вклад в поддержание исторического наследия России. Еще один смысл, который мы вкладываем в это событие - это своего рода возврат к истокам, поиск опор, в том числе в нашей культуре», - отметил Вадим Лобов, президент Корпорации «Синергия».

За пару дней до события о бале начала говорить вся Москва, в итоге светская явка превысила все ожидания. Ведущими бала стали актеры Дмитрий Дюжев и Екатерина Гусева. Во время благотворительного аукциона гости бала получили возможность станцевать с солистками Большого театра - прекрасными Кристиной Кретовой и Анитой Пудиковой.